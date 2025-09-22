Prima pagină » Actualitate » Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu. Ce întorsătură a luat condamnarea sa pentru ucidere din culpă

22 sept. 2025, 13:10, Actualitate
În decembrie 2024, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, după un accident provocat în 2019, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.

Avocații lui Mario Iorgulescu au depus o contestație în anulare, iar Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa cu 8 luni, pentru că două dintre fapte, conducerea sub influența alcoolului și sub influența drogurilor, s-au prescris. Astfel, acesta a rămas cu 8 ani de închisoare de executat.

Răsturnare de situație în dosarul lui Mario Iorgulescu

Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, se află încă în Italia, într-o clinică unde ar fi sub supraveghere psihiatrică, spun apropiații săi.

El nu s-a predat după decizia instanței, și, conform noii legi intrate în vigoare în 2025, este considerat evadat.

Autoritățile italiene refuză să îl extrădeze pe Mario, pe motiv că el ar avea în continuare probleme grave de sănătate, însă în țară, procurorii CAB i-au pregătit acestuia o surpriză neplăcută.

Rămas după ultima decizie cu o pedeapsă de 8 ani de închisoare, fiul lui Gino Iorgulescu ar putea sta închis mai mulți ani, după ce Curtea de Apel București a apelat la o cale extraordinară de atac a recursului în casație.

Procurorii au contestat condamnarea lui Mario Iorgulescu, dosarul va ajunge în noiembrie pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Recursul în casație formulat de procurori a fost înregistrat la ÎCCJ pe 12 septembrie și urmează să aibă termen de judecată pe 20 noiembrie.

Inițial el a primit o condamnare de 15 ani și 8 luni, pedeapsă scăzută, în octombrie 2024, de Curtea de Apel București, la 13 ani și 8 luni de închisoare.

În iunie 2024, un complet de la Instanța supremă a anulat condamnarea, în urma admiterii unui recurs în casație, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare la Curtea de Apel.

Motivul invocat pentru rejudecare a fost că Mario Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiunea care are limite de pedeapsă mai mici. Astfel se ajunsese la 8 ani și 8 luni.

Mario Iorgulescu a provocat un accident în 2019

Mario Iorgulescu află azi dacă va fi arestat preventiv

Mario Iorgulescu a provocat în 2019 un accident cumplit în care un tânăr și-a pierdut viața

În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere organizată de familia unei prietenei în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, a aflat că fosta lui iubită, de care abia se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău.

Martorii au povestit că s-au certat continuu la telefon, era nervos și țipa, însă a promis gazdei că nu se va urca băut la volan.

La finalul petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul crizei de gelozie și într-o stare de furie, cu o alcoolemie de 1,96g/l și fiind sub influența cocainei, s-a urcat la volan.

El a intrat în București prin Chitila, cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h, în intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda 1.

Ulterior, a urcat cu maşina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

