Traderii pariază masiv pe următoarea țintă militară a lui Trump. Care este probabilitatea unui atac în Cuba sau plecarea liderului suprem al Iranului

După operațiunea militară a SUA în Venezuela din primele zile ale lunii ianuarie, traderii de pe piețele de predicție, precum Polymarket și Kalshi, și-au mutat atenția către noi ținte potențiale, anticipând o politică externă americană mult mai agresivă sub mandatul președintelui Donald Trump, arată Wall Street Journal. Piețele de pariuri au adăugat noi domenii care le permite utilizatorilor să pariere dacă SUA va ataca în viitorul apropiat Columbia, Cuba sau alte țări.

Această tendință de pariere a explodat după ce un trader misterios a câștigat peste 400.000 de dolari cu un pariu oportun că Nicolás Maduro va părăsi în curând conducerea Venezuelei. Succesul acestor pariuri a ridicat semne de întrebare cu privire la posibile tranzacții bazate pe informații confidențiale și a determinat Congresul SUA să analizeze reglementări mai stricte pentru aceste platforme.

Acestea sunt doar câteva dintre contractele platformei legate de război, o zonă gri juridică și etică ce a atras atenția pe măsură ce investitorii reevaluează geopolitica în lumina politicii externe a lui Donald Trump. Printre pariurile care sunt pe piață, unul dintre acestea acordă o șansă de 35% ca Ali Khamenei să plece din funcția de lider suprem al Iranului până la 30 iunie, față de mai puțin de 20% cât era înainte ca SUA să întreprindă acțiuni militare în Venezuela.

Cât despre achiziționarea Groenlandei de către Trump înainte de sfârșitul anului, șansele sunt mici – dar în creștere.

Piețele de predicții au atras o atenție semnificativă atunci când au anticipat corect victoria lui Trump în alegerile din 2024. De atunci, acestea au ajuns la un public mai larg. Polymarket administrează o piață off-shore de predicții nereglementată, cu o largă libertate de a oferi pariuri pentru tot felul de evenimente. Deși este oficial interzisă clienților americani, americanii care folosesc un VPN pentru a-și falsifica locațiile pot obține acces.

Kalshi, o piață de predicții deschisă utilizatorilor din SUA, evită listarea pariurilor privind războaiele. Cu toate acestea, oferă unele diverse opțiuni care ar putea fi văzute ca indicii ale unui conflict militar, inclusiv unul care pune întrebarea dacă toată Groenlanda sau o parte din ea s-ar alătura SUA.

