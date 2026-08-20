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Șantaj ca-n filme. Milionarul Raul Doicescu, amenințat că îi va fi împușcat fiul pentru 600.000 de euro. Cine ar fi suspectul

Șantaj ca-n filme. Milionarul Raul Doicescu, amenințat că îi va fi împușcat fiul pentru 600.000 de euro. Cine ar fi suspectul
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Șantaj ca-n filme. Milionarul Raul Doicescu a primit o serie de amenințări de la un bărbat că îi va fi împușcat fiul, în condițiile în care nu plătește suma de 600.000 de euro care i-a fost solicitată. Antreprenorul român, fondator al imperiului Bog’Art, a relatat că suspectul i-ar fi urmărit familia de mai mult timp. În cele din urmă, a dat de urmele celui care a intentat amenințări, fiind reținut de polițiști în urmă cu 2 săptămâni.

Raul Doicescu este una dintre figurile cunoscute ale industriei românești de construcții. Acesta susține că a primit un mesaj în care i se cereau 600.000 de euro. Expeditorul l-ar fi amenințat că îi va răpi și împușca fiul dacă nu primește banii. Bărbatul ar fi susținut și că urmărește familia de aproximativ doi ani și că îi cunoaște obiceiurile, arată CANCAN.

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Șantaj ca-n filme. Milionarul Raul Doicescu, amenințat că îi va fi împușcat fiul pentru 600.000 de euro. Cine ar fi suspectul

Milionarul Raul Doicescu, amenințat că îi va fi împușcat fiul pentru 600.000 de euro

Raul Doicescu ar fi luat imediat măsuri pentru protejarea fiului său. Potrivit informațiilor citate, tânărul ar fi fost trimis în străinătate, însoțit de bodyguarzi.

Suspectul se aștepta ca Raul Doicescu să îi plătească cei 600.000 de euro, pentru a-și „asigura bătrânețea”

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi fost în trecut șoferul lui Raul Doicescu. Mesajul nu s-ar fi limitat la o cerere de bani. Bărbatul l-ar fi avertizat să nu sesizeze autoritățile și ar fi amenințat că, dacă va fi denunțat, „va trece la fapte” după eliberare. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, în urmă cu 2 săptămâni, iar procurorul a cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. La audieri, bărbatul ar fi spus că voia să-și asigure bătrânețea și că se aștepta ca Raul Doicescu să plătească cei 600.000 de euro.

„Pe fondul unor resentimente profunde pe care le manifesta faţă de persoana vătămată (administratorul societăţii la care a fost angajat anterior şi pe care o consideră responsabilă pentru dificultăţile sale financiare şi familiale, generate de existenţa unui proces penal declanşat de fostul angajator şi de obligarea sa la plata unor despăgubiri civile într-un cuantum însemnat), folosindu-se de pseudonimul «Boris Marius», pentru a obţine în mod injust un folos patrimonial, inculpatul P.I. a redactat şi a trimis prin serviciul poştal, de la o agenţie situată într-o comună din judeţul Constanţa, o scrisoare de ameninţare prin care i-a solicitat persoanei vătămate să achite, în termen de 20 zile de la primirea corespondenţei, suma de 600.000 de euro, în caz contrar aceasta va avea de suferit, în sensul că îi va împuşca fiul şi va suporta consecinţe vătămătoare, scrisoare pe care persoana vătămată a primit-o în data de 18.06.2026, în timp ce se afla la sediul social al societăţii pe care o administrează şi care i-a produs o stare de temere”, se arată într-un comunicat dat de Parchet.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul deține 2 arme letale și este membru al unei asociații de vânătoare. Anchetatorii spun că suspectul și-ar fi pregătit minuțios planul. Ar fi folosit un pseudonim («Boris Marius») și ar fi trimis mesajul de la un oficiu poștal din altă localitate. De asemenea, și-ar fi cumpărat un telefon și o cartelă SIM noi, folosite exclusiv pentru comiterea faptei.

Sursă foto: Mediafax Foto

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