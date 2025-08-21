Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 685. Israelul a luat cu asalt orașul Gaza!/60.000 de rezerviști, mobilizați!

21 aug. 2025, 08:17, Actualitate
Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra orașului Gaza și, deja, a preluat controlul asupra unei suburbii, a anunțat Effie Defrin, purtător de cuvânt al IDF.

Planul de ocupare a orașului Gaza de către armata israeliană a fost aprobat de ministrul Apărării, Israel Katz, care a ordonat și mobilizarea a 60.000 de rezerviști pentru a participa la operațiune.

Ordin de evacuare a palestinienilor

De asemenea, ministrul israelian a aprobat și „pregătirile pentru evacuarea” populației din orașul Gaza.

La începutul lunii august, Israelul a anunțat că intenționează să preia controlul total asupra orașului Gaza și a taberelor de refugiați din apropiere, scopul declarat public fiind acela de a lichida Hamas și de a elibera ostaticii ținuți de mișcarea palestiniană în Fâșia Gaza.

Conflictul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Tel Avivul a ripostat imediat cu o ofensivă terestră și aeriană fără precedent în Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit 62.122 persoane – majoritatea, femei și copii – și alte 156.758 au fost rănite, potrivit Ministerului palestinian al Sănătății. Datele sunt considerate credibile de ONU.

