RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 684. Ministrul de externe al Siriei, întâlnire rară cu o delegație israeliană

Agenția de știri oficială a Siriei a anunțat că ministrul de Externe al țării a avut o întâlnire rară cu o delegație israeliană la Paris.

Agenția SANA a anunțat că ministrul Asaad al-Shibani s-a întâlnit, marți, 19 august, cu oficiali israelieni pentru a discuta despre reducerea tensiunilor și restabilirea acordului de încetare a focului din 1974.

Tensiunile dintre cele două țări vecine au crescut după răsturnarea președintelui sirian Bashar Assad în decembrie, Israelul trimițând forțe terestre în sudul Siriei și bombardând obiective militare în toată țara.

Întâlnirea nu a fost confirmată de Israel.

Netanyahu se simte trădat

Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Anthony Albanese va fi „amintit ca un politician slab”, acuzându-l de trădare și de abandonarea comunității evreiești din Australia, pe fondul escaladării tensiunilor diplomatice dintre cele două țări.

Potrivit BBC, relațiile dintre Israel și Australia s-au deteriorat brusc după ce guvernul de la Canberra a anunțat că va recunoaște un stat palestinian în luna septembrie.

Într-o reacție dură, premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe omologul său australian că „a trădat Israelul și a abandonat comunitatea evreiască din Australia, iar istoria îl va reține ca pe un politician slab”.

Declarațiile vin la doar o zi după ce Australia a anulat viza deputatului israelian de extremă dreapta Simcha Rothman, care urma să participe la evenimente organizate de Asociația Evreiască Australiană.

În replică, Israelul a revocat vizele unor reprezentanți australieni acreditați pe lângă Autoritatea Palestiniană și a avertizat că va analiza cu atenție toate cererile oficiale de intrare venite din partea Canberrei.

