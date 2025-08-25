RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 689. Israelul a bombardat Sanaa, capitala Yemenului

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în atacurile armatei israeliene asupra Sanaa, capitala yemenită controlată de gruparea houthi de mai bine de 11 ani

Ministerul Sănătății din Yemen a transmis, într-un comunicat de presă, că acesta este un „număr preliminar al victimelor” și a menționat că echipele de apărare civilă lucrează pentru a „stinge incendiile provocate de agresiunea sionistă” și pentru a recupera persoanele dispărute.

De asemenea, ministerul a condamnat „agresiunea sionistă criminală, care a vizat instalații civile și de servicii. Israelul și aliații săi sunt responsabili pentru consecințele acestor acțiuni provocatoare periculoase”.

Palatul prezidențial, distrus

La rândul său, armata israeliană a anunțat că a bombardat un complex militar, două centrale electrice și un depozit de combustibil în Sanaa, despre care se presupune că sunt folosite pentru „activități militare” de către houthi. IDF și-a justificat atacul asupra palatului prezidențial din Sanaa susținând că „forțele militare ale insurgenților operează” acolo.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a precizat că țara sa a distrus palatul prezidențial.

„IDF au distrus palatul prezidențial al rebelilor houthi din Yemen și au atacat depozite de combustibil și centrale electrice” – Israel Katz

La rândul său, șeful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că gruparea houthi „este pe cale să învețe pe calea cea mai grea” despre consecințele atacurilor sale asupra Israelului.

„Pe cine ne atacă, îl atacăm! Oricine plănuiește să ne atace, îl atacăm! Cred că întreaga regiune învață cât de puternice sunt mâinile și hotărârea Statului Israel” – Benjamin Netanyahu

