RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic

Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuție privind programul său de rachete balistice, a afirmat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al țării, Ali Larijani.

Salutând decizia puterilor europene de a declanșa un mecanism pentru a impune din nou sancțiuni Teheranului, Statele Unite s-au declarat dispuse să deschidă discuții directe cu Iranul cu privire la programul său nuclear.

Țările occidentale și Israelul acuză Iranul că dorește să se doteze cu arme nucleare. De asemenea, critică programul de rachete balistice al Iranului, în special dezvoltarea de rachete capabile să transporte un focos nuclear.

„Americanii se mulțumesc cu vorbe frumoase”

„Calea pentru negocierile cu Statele Unite nu este închisă, dar americanii se mulțumesc cu vorbe frumoase fără a veni la masa negocierilor, aruncând vina pe nedrept asupra Iranului. Vorbind despre condiții nerealiste, cum ar fi restricțiile asupra programului de rachete balistice, ei deschid o cale care nu lasă loc pentru negocieri”, a scris Ali Larijani pe X.

Teheranul și Washingtonul au inițiat negocieri în aprilie pentru a reglementa programul nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancțiunilor economice împotriva Republicii Islamice, dar aceste discuții au fost suspendate în urma izbucnirii războiului dintre Israel și Iran (13-24 iunie).

Iranul a afirmat la sfârșitul lunii iulie că nu va discuta cu guvernele occidentale despre capacitățile sale de apărare, după ce Franța a cerut un „acord global” cu Teheranul care să includă, pe lângă reglementarea activităților sale nucleare, programul său de rachete balistice și influența sa regională.

Săptămâna trecută, Franța, Germania și Regatul Unit au declanșat un mecanism care permite reinstaurarea sancțiunilor ONU împotriva Republicii Islamice în temeiul acordului nuclear internațional din 2015 cu Iranul.

Statele Unite, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, au decis în 2018 să se retragă din acord și au reintrodus propriile sancțiuni.

