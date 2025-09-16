RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 711. Premierul Netanyahu vrea ca Israelul să contracareze izolarea prin „operațiuni de influență”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu consideră că țara sa ar trebui să investească masiv în „operațiuni de influență” în presa tradițională și în mediile sociale pentru a contracara izolarea economică produsă de publicitatea negativă în străinătate, transmite agenția Reuters.

La o conferință a Ministerului de Finanțe, șeful guvernului a afirmat că investițiile străine în Israel au rezistat după războiul de 12 zile din iunie împotriva Iranului, prin care s-a eliminat amenințarea imediată a unui inamic cu arme nucleare.

De ce se teme Netanyahu

El a recunoscut însă, și este un fapt neobișnuit, remarcă Reuters, că Israelul se confruntă cu amenințarea economică a sancțiunilor și a altor măsuri, în contextul criticilor care vizează războiul din Gaza.

Netanyahu a pus izolarea pe seama minorităților din Europa care promovează „o ideologie anti-sionistă și islamistă extremistă”, și a unor țări, cum ar fi Qatarul, susținătorul televiziunii arabe Al Jazeera, care investesc în modelarea discursului global prin media sociale.

„Asta duce la sancțiuni împotriva Israelului și modifică poziția internațională a Israelului, iar în final se ajunge la un fel de izolare a Israelului. Putem sparge această izolare, dar trebuie să investim masiv în contramăsuri, în special în operațiuni de influență în presă și în mediile sociale”, a apreciat el.

Totodată, potrivit premierului, Israelul ar trebui să își reducă dependența industriei de comerțul exterior – „Ne-am putea trezi blocați nu doar în cercetare-dezvoltare, ci și în producția industrială efectivă. Trebuie să începem să ne dezvoltăm capacitățile de a conta mai mult pe noi înșine”.

Un grup de 80 de economiști, inclusiv foști angajați ai Băncii Israelului sau ai Ministerului de Finanțe, a transmis că decizia guvernului de a ocupa Fâșia Gaza ar dăuna Israelului, menționând în acest sens costurile uriașe ale menținerii unei prezențe militare acolo și sancțiunile europene care ar afecta comerțul.

