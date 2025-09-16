Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 711. Premierul Netanyahu vrea ca Israelul să contracareze izolarea prin „operațiuni de influență”

16 sept. 2025, 08:03, Actualitate
Premierul israelian Benjamin Netanyahu consideră că țara sa ar trebui să investească masiv în „operațiuni de influență” în presa tradițională și în mediile sociale pentru a contracara izolarea economică produsă de publicitatea negativă în străinătate, transmite agenția Reuters.

La o conferință a Ministerului de Finanțe, șeful guvernului a afirmat că investițiile străine în Israel au rezistat după războiul de 12 zile din iunie împotriva Iranului, prin care s-a eliminat amenințarea imediată a unui inamic cu arme nucleare.

De ce se teme Netanyahu

El a recunoscut însă, și este un fapt neobișnuit, remarcă Reuters, că Israelul se confruntă cu amenințarea economică a sancțiunilor și a altor măsuri, în contextul criticilor care vizează războiul din Gaza.

Netanyahu a pus izolarea pe seama minorităților din Europa care promovează „o ideologie anti-sionistă și islamistă extremistă”, și a unor țări, cum ar fi Qatarul, susținătorul televiziunii arabe Al Jazeera, care investesc în modelarea discursului global prin media sociale.

„Asta duce la sancțiuni împotriva Israelului și modifică poziția internațională a Israelului, iar în final se ajunge la un fel de izolare a Israelului. Putem sparge această izolare, dar trebuie să investim masiv în contramăsuri, în special în operațiuni de influență în presă și în mediile sociale”, a apreciat el.

Totodată, potrivit premierului, Israelul ar trebui să își reducă dependența industriei de comerțul exterior – „Ne-am putea trezi blocați nu doar în cercetare-dezvoltare, ci și în producția industrială efectivă. Trebuie să începem să ne dezvoltăm capacitățile de a conta mai mult pe noi înșine”.

Un grup de 80 de economiști, inclusiv foști angajați ai Băncii Israelului sau ai Ministerului de Finanțe, a transmis că decizia guvernului de a ocupa Fâșia Gaza ar dăuna Israelului, menționând în acest sens costurile uriașe ale menținerii unei prezențe militare acolo și sancțiunile europene care ar afecta comerțul.

