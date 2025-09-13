Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”

13 sept. 2025, 08:14, Actualitate
Germania, Franța și Marea Britanie au cerut „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata lui Netanyahu și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în capitala palestiniană.

„Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii esențiale”, se arată într-un comunicat comun al ministerelor de Externe din cele trei țări, transmis de Berlin. „Facem apel ca ONU și ONG-urile umanitare să poată lucra în siguranță și la scară largă în întreaga Fâșie Gaza, inclusiv în nord”, se mai arată în comunicat.

Această declarație survine la trei zile după un atac fără precedent al Israelului în Qatar, lovitură care, cel puțin la nivel declarativ, a vizat oficiali Hamas adunați la o întâlnire la Doha.

Qatarul a condamnat atacul catalogându-l drept „o încălcare flagrantă a legilor și normelor internaționale și o amenințare gravă la adresa securității” populației sale.

Vot important la ONU

Adunarea Generală a ONU a adoptat, vineri, 12 septembrie, cu o largă majoritate „Declarația de la New York” care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus, fără echivoc, Hamas.

În condițiile în care Israelul denunță de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU și a Consiliului de Securitate de a condamna atacurile din 7 octombrie 2023, textul, adoptat cu 142 de voturi pentru, 10 împotrivă (inclusiv Israel și Statele Unite) și 12 abțineri, condamnă în mod clar mișcarea palestiniană și îi cere să depună armele.

Votul ONU asupra unei rezoluții în favoarea relansării soluției de pace la conflictul israeliano-palestinian, așa-zisa soluție cu două state, este „o etapă importantă către încetarea ocupației”, a reacționat vicepreședintele palestinian Hussein al-Sheikh.

„Salut adoptarea de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite a rezoluției privind punerea în aplicare a soluției cu două state și crearea unui stat palestinian independent. Această rezoluție exprimă voința internațională în favoarea drepturilor poporului nostru și constituie o etapă importantă către încetarea ocupației și concretizarea statului nostru independent pe liniile din 1967 (n.r. – adică, înainte de cucerirea Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza de către Israel în timpul celui de-al treilea război arabo-israelian din acel an) cu Ierusalimul de Est drept capitală”, a scris al-Sheikh pe platforma X.

