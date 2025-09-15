RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă

Ministerul libanez al Sănătății a raportat că o persoană a fost ucisă într-un atac israelian în sudul țării, unde IDF desfășoară în mod regulat raiduri. Oficial, partea israeliană transmite că vizează mișcarea pro-iraniană Hezbollah.

„Un raid al inamicului israelian asupra unei mașini în orașul Bourj Qalawiyyah a făcut un mort”, a anunțat ministerul într-un comunicat.

Acord cu Hezbollah

Sursa citată a mai anunțat vineri că o persoană a fost ucisă într-un atac israelian în orașul Aitaroun, tot în sudul țării.

Armata israeliană desfășoară în mod regulat atacuri în Liban, insistând asupra faptului că vizează membri sau locații ale Hezbollah. Între cele două părți există un acord de încetare a focului, care a pus capăt, pe 27 noiembrie 2024, la peste un an de conflict, dintre care două luni de război deschis, între Israel și mișcarea libaneză.

Sub presiunea americană și temându-se de o intensificare a atacurilor israeliene, guvernul libanez a ordonat luna trecută armatei să elaboreze un plan de dezarmare a Hezbollah.

Potrivit Beirutului, armata libaneză urmează să finalizeze această dezarmare în termen de trei luni în partea de sud a țării, aproape de frontiera cu Israelul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset