Premierul spaniol Pedro Sanchez, critic fervent al atacurilor israeliene din Fâșia Gaza, a lansat, luni, un apel la aderarea cu drepturi depline a statului palestinian la ONU, unde palestinienii au statut de observator.

Conferința asupra soluției cu două state, în cursul căreia Franța și alte țări au recunoscut statul Palestina, „nu este sfârșitul drumului, ci doar începutul”, a subliniat Sanchez.

„Statul Palestina trebuie să fie membru al ONU”

„Statul Palestina trebuie să fie membru al ONU”, a pledat prim-ministrul spaniol, în contextul în care această aderare cu drepturi depline a fost blocată de SUA.

Pe de altă parte, premierul canadian Mark Carney a afirmat că „nu își face nicio iluzie” cu privire la impactul concret pe care îl va avea recunoașterea statului Palestina, dar a considerat-o „necesară” pentru a contracara un guvern israelian care se opune existenței sale.

Canada se numără printre statele occidentale, inclusiv Regatul Unit al Marii Britanii, Australia, Franța și Portugalia, care au recunoscut Palestina.

„Nu ne face nicio iluzie: acesta nu este un panaceu”, a declarat Carney la un forum organizat de un think-tank american la New York, arătându-se conștient de faptului că anunțul recunoașterii va avea un efect limitat, mai ales în fața opoziției înverșunate a Israelului și a SUA.

Prim-ministrul canadian, însă, a considerat-o „necesară, deoarece capacitatea de autodeterminare a poporului palestinian este pe cale să fie ștearsă. În timp ce politica declarată a guvernului israelian este că nu va exista niciodată un stat palestinian, ceea ce încercăm să realizăm este să menținem problema statului palestinian în prim-plan”.

„Facem tot ce putem, recunoscând în același timp limitele”, a adăugat Carney.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care va vorbi vineri la ONU, a afirmat că guvernul său va extinde așezările evreiești din Cisiordania ocupată, ca reacție la recunoașterea statului palestinian.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset