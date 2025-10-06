Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas

06 oct. 2025, 08:09
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas

Negociatorii israelieni merg în Egipt pentru discuții luni, 6 octombrie, cu Hamas  cu privire la „eliberarea ostaticilor”, a declarat o purtătoare de cuvânt a cabinetului premierului Benjamin Netanyahu.

„Echipa va pleca în această seară având ca program începerea negocierilor mâine”, a indicat Shosh Badrosian, într-un briefing de presă privind evoluțiile din Fâșia Gaza. Ea a precizat că va fi vorba despre „negocieri tehnice”.

Hamas, gata să facă pace

Hamas și-a declarat voința de a ajunge la un acord pentru încetarea războiului în Gaza și de a proceda la un schimb „imediat” de ostatici și de prizonieri cu Israelul, înaintea negocierilor indirecte în Egipt.

Discuțiile se sprijină pe planul președintelui american Donald Trump, care i-a trimis în Egipt pe emisarul său Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

Sâmbătă, Trump a avertizat Hamas că nu va tolera „nicio întârziere” în aplicarea planului său, ce prevede o încetare a focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea în etape a armatei israeliene din Gaza și dezarmarea mișcării islamiste.

Potrivit unui responsabil al Hamas, discuțiile vor avea loc la Sharm el-Sheikh, unde negociatorii mișcării palestiniene vor sosi de la Doha.

Hamas le-a subliniat mediatorilor „necesitatea ca Israelul să suspende orice operațiune militară în toată Fâșia Gaza, să înceteze orice activități aeriene, de recunoaștere și survolurile de drone, și să se retragă din interiorul orașului Gaza”. În același timp, „Hamas și facțiunile rezistenței vor pune capăt operațiunilor lor militare”.

În cazul unui acord, „bombardamentele israeliene vor trebui să înceteze”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Totuși, deși Trump a chemat Israelul „să înceteze imediat bombardamentele” în Gaza, armata lui Netanyahu și-a continuat loviturile, care au făcut în weekend peste 60 de morți, potrivit apărării civile locale.

Vineri, gruparea Hamas s-a declarat pregătită să elibereze toți ostaticii în cadrul planului lui Trump, anunțat pe 29 septembrie, și pentru negocieri imediate vizând punerea la punct a detaliilor.

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

