RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului

28 sept. 2025, 07:31, Actualitate
Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului / Sursa FOTO: screenshot video

Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat, sâmbătă, la Berlin, împotriva genocidului care are loc în Fâșia Gaza. Manifestația a fost convocată de mai multe organizații ale societății civile.

Potrivit agenției EFE, participanții au cerut oprirea crimelor împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza.

Stare de foamete în Fâșia Gaza

Această demonstrație a fost una dintre cele mai ample care au avut loc în Germania de la începutul atacurilor israeliene în Fâșia Gaza.

În videoclipuri de la protest postate pe rețelele de socializare se pot observa altercații între polițiști și manifestanți.

Demonstrația s-a transformat într-un marș care s-a încheiat la Monumentul Victoriei din parcul central Tiergarten.

Manifestul protestului cere guvernului german să abandoneze orice cooperare militară cu Israelul și să ia „toate măsurile posibile” pentru a obține un armistițiu imediat și intrarea ajutorului umanitar în Palestina.

La sfârșitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâșia Gaza, după ce experții organizației au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situație umanitară „catastrofală”, în urma ofensivei militare israeliene.

