RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 724. Bilanțul războiului din Fâșia Gaza: peste 66.000 de palestinieni morți

Numărul morților în războiul dintre Israel și Hamas a depășit 66.000 de palestinieni, a transmis Ministerul Sănătății din Gaza.

Anunțul a fost făcut cu o zi înainte ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să se îndrepte spre Casa Albă.

Violențe în Cisiordania

Între timp, forțele de securitate israeliene au împușcat mortal un bărbat, presupus atacator într-un incident în care o persoană a fost grav rănită la o intersecție din apropierea orașului Nablus, în Cisiordania.

De altfel, violențele au crescut în Cisiordania ocupată, care, alături de Gaza și Ierusalimul de Est, a fost capturată de Israel în războiul din 1967 și pe care palestinienii o doresc pentru un viitor stat.

48 sunt încă ținuți captivi în Gaza, aproximativ 20 dintre ei fiind încă în viață, potrivit surselor israeliene. Negocierile pentru încetarea focului sunt blocate de la atacul Israelului asupra Doha, Qatar, care a fost larg condamnat.

Spitalele locale din centrul Gazei au transmis că cel puțin 10 persoane au fost ucise în două atacuri au lovit locuințe din tabăra de refugiați Nuseirat.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că numărul morților a ajuns la 66.005, iar 168.162 de persoane au fost rănite de la începutul războiului. Printre morți se află 79 de persoane care au fost aduse la spitale în ultimele 24 de ore.

În raport se mai precizează că femeile și copiii reprezintă aproximativ jumătate din morți. Cifrele sunt considerate o estimare fiabilă de către ONU și mulți experți independenți.

Armata israeliană nu a comentat atacurile, dar a transmis că a lovit 140 de ținte în ultimele 24 de ore.

Ofensiva Israelului a distrus zone vaste din Fâșie, a strămutat aproximativ 90% din populație și a provocat o criză umanitară catastrofală, experții afirmând că orașul Gaza se confruntă cu foamete.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset