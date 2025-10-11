RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 736. Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul Fâșiei Gaza, după armistițiu

Apărarea civilă din Gaza anunță că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului de la încetarea focului, care a intrat în vigoare vineri.

„Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors astăzi în nordul Gazei”, a declarat Mahmud Bassal, purtătorul de cuvânt al agenției, o forță de salvare care operează sub autoritatea Hamas.

Se redeschide frontiera de la Rafah

În altă ordine de idei, postul de frontieră de la Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, urmează să fie redeschis marți, 14 octombrie, și EUBAM, misiunea UE de supraveghere, va fi din nou desfășurată acolo după, a anunțat guvernul italian.

EUBAM – din care fac parte forțe de poliție din Italia, Spania și Franța – are ca obiectiv asigurarea unei prezențe neutre în acest punct de trecere strategic. Misiunea a fost desfășurată din nou în ianuarie, iar apoi suspendată în martie.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a transmis, într-un comunicat de presă, că a autorizat reluarea operațiunilor italiene în cadrul EUBAM pentru redeschiderea punctului de trecere din sudul enclavei în aceleași condiții ca-n ianuarie.

Decizia urmează încetării focului între Israel și Hamas, în cadrul unui acord de armistițiu și schimb de ostatici propus de președintele american Donald Trump.

„La 14 octombrie, în conformitate cu Acordul Trump, în coordonare cu Uniunea Europeană și cu părțile, trecerea de la Rafah va fi deschisă alternativ în cele două sensuri, spre Egipt și spre Gaza. Operațiunile de eliberare a ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni vor începe duminică, 12 octombrie. Israelienii se străduiesc să restabilească în cel mai scurt termen funcționarea logistică a infrastructurilor punctului de trecere”, a indicat ministrul italian.

În ianuarie, UE a afirmat că obiectul principal al EUBAM era să coordoneze și să faciliteze tranzitul zilnic a până la 300 de răniți și bolnavi. Potrivit lui Crosetto, „trecerea persoanelor nu va fi limitată la cazurile medicale grave, ci va fi extinsă la orice persoană doritoare, sub rezerva aprobării comune din partea Israelului și Egiptului”.

Pe de altă parte, Națiunile Unite au chemat la redeschiderea tuturor trecerilor de frontieră cu Fâșia Gaza.

