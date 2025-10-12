Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 737. Israelul mută prizonierii înainte de schimbul cu Hamas

12 oct. 2025, 08:05
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 737. Israelul mută prizonierii înainte de schimbul cu Hamas

Israelul a început transferul prizonierilor în două închisori înainte de eliberarea lor, ca parte a acordului de încetare a focului în Gaza, menit să ducă la eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.

Mii de angajați, inclusiv ofițeri ai închisorii, „au operat toată noaptea pentru a pune în aplicare decizia guvernului «Cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni»”, se arată într-un comunicat preluat de Agence France-Presse.

2000 de prizonieri palestinieni, eliberați

Aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați din închisorile israeliene, inclusiv 250 care execută pedepse lungi pentru infracțiuni grave de securitate. În schimbul lor, Hamas are timp până luni să predea cei 48 de ostatici israelieni rămași – vii și morți.

Pe de altă parte, un oficial de rang înalt al Hamas a declarat pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici, majoritatea israelieni, deținuți în Gaza, va începe luni dimineață.

„În conformitate cu acordul semnat, schimbul de prizonieri este așteptat să înceapă luni dimineață, așa cum s-a convenit, și nu există noi evoluții în această privință”, a declarat Osama Hamdan pentru AFP.

După aceea, Israelul urmează să elibereze aproximativ 2.000 de deținuți palestinieni din închisorile sale, în conformitate cu termenii primei etape a unui acord de încetare a focului mediat de SUA, semnat de cele două părți.

