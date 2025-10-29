Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 754. Turcia acuză Israelul că încălcă intenționat acordul de încetare a focului din Gaza

29 oct. 2025, 07:00, Actualitate
Turcia acuză Israelul că încălcă intenționat acordul de încetare a focului din Gaza / Sursa FOTO: Shutterstock

Ministerul de Externe al Turciei a condamnat atacurile recente ale Israelului asupra Fâșiei Gaza, catalogându-le drept o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului.

Totodată, el și-a exprimat îngrijorare profundă față de pierderile de vieți omenești, scrie Al Jazeera.

„O violare clară a armistițiului”

Turcia a criticat dur Israelul pentru noile atacuri asupra Fâșiei Gaza, insistând asupra faptului că acestea reprezintă o încălcare directă a acordului de încetare a focului în vigoare.

Într-un comunicat emis marți seară, Ministerul turc de Externe a subliniat că „aceste acțiuni constituie o violare clară a armistițiului” și a transmis „profundă îngrijorare față de informațiile privind victime civile”. „Subliniem încă o dată că respectarea deplină a încetării focului este esențială pentru menținerea speranței unei păci durabile și pentru stabilitatea regională”, se arată în declarația Ankarei.

Turcia a cerut Israelului „să se abțină de la acțiuni care subminează pacea și securitatea”.

Potrivit surselor medicale din Gaza, nouă palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene lansate marți seară în mai multe zone ale regiunii, în pofida armistițiului convenit recent.

