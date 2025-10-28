RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua

Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat că ofensiva din Gaza nu se va încheia până când Israelul nu va primi rămășițele tuturor captivilor uciși, subliniind că obiectivele militare nu sunt, încă, îndeplinite.

Războiul din Fâșia Gaza nu s-a încheiat, iar armata israeliană își va continua operațiunile, a declarat Eyal Zamir, citat de The Times of Israel.

„Războiul nu s-a terminat”

„Războiul nu s-a terminat, încă. Trebuie să ne ducem la capăt misiunea sacră”, le-a spus Zamir comandanților în cadrul unei reuniuni cu conducerea superioară a armatei.

Declarațiile sale vin în contextul unei încetări a focului fragile, intermediată de Statele Unite, între Israel și Hamas.

De asemenea, Israelul nu va permite trupelor turce să participe la o forță internațională propusă de Statele Unite pentru a supraveghea acordul de încetare a focului în Gaza, a declarat șeful diplomației israeliene.

Într-o declarație acordată jurnaliștilor în timpul unei vizite în Ungaria, ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a declarat că Israelul se opune participării trupelor turcești în Gaza din cauza ostilității de lungă durată a președintelui Recep Tayyip Erdogan față de Israel. Saar a precizat că Israelul și-a comunicat poziția oficialilor americani.

Acordul în 20 de puncte mediat de președintele american Donald Trump la începutul acestei luni prevede o forță care să monitorizeze armistițiul, dar nu menționează ce țări ar furniza trupe.

Se precizează că „SUA vor colabora cu parteneri arabi și internaționali pentru a dezvolta o Forță Internațională de Stabilizare temporară” care să fie desfășurată în Gaza. Forța va instrui și va oferi sprijin „forțelor de poliție palestiniene verificate și se va consulta cu Iordania și Egiptul, care au o vastă experiență în acest domeniu”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset