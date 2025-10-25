RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 750. Șapte angajați locali ai ONU, arestați la Sanaa, în Yemen

Șapte yemeniți care lucrau pentru ONU în capitala Sanaa, aflată sub controlul rebelilor houthi, au fost arestați pentru „spionaj în favoarea Israelului”, a anunțat o sursă din domeniul securității, citată de AFP.

„Șapte angajați ai Națiunilor Unite, toți yemeniți, au fost arestați între noaptea trecută și după-amiaza aceasta pentru spionaj în favoarea Israelului”, a declarat sursa din Sanaa.

Yemenul denunță „o nouă escaladare”

O altă sursă houthi a confirmat că angajați ai ONU au fost arestați, fără a preciza numărul lor. Guvernul yemenit a denunțat „o nouă escaladare”.

Întrebată de AFP despre aceste arestări, ONU a indicat că 55 dintre membrii personalului său au fost arestați de houthi cu începere din 2021, inclusiv doi joi – „Aceste acțiuni ne obligă să reevaluăm modul în care lucrăm în zonele controlate de houthi”.

În această săptămână, 20 de angajați ai ONU, dintre care 15 străini, au fost eliberați după ce au fost reținuți pentru scurt timp într-o clădire a ONU weekendul trecut

Houthii, care controlează o mare parte din nordul Yemenului, au de mulți ani în vizor angajații ONU și lucrătorii umanitari pe care îi acuză de spionaj. Aceste arestări au crescut de la începutul războiului din Gaza.

Insurgenții yemeniți au tras în mod repetat asupra navelor din Marea Roșie și asupra teritoriului israelian de la începutul războiului pe 7 octombrie 2023, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii. Israelul a răspuns cu numeroase atacuri, dintre care un important atac în august care l-a ucis pe prim-ministrul Yemenului și aproape jumătate din guvernul său.

La începutul lunii octombrie, liderul rebelilor, Abdelmalek al-Houthi, i-a acuzat pe angajații ONU că au jucat un rol în acest atac. Organizația Națiunilor Unite a respins aceste acuzații.

