RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 751. IDF a lansat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza

Armata israeliană a anunțat că a lansat o lovitură aeriană, în centrul Fâșiei Gaza, care a vizat un membru al organizației teroriste Jihadul Islamic.

În pofida acordului de încetare a focului mediat de SUA, în Gaza continuă bombardamentele.

Patru persoane, rănite

Un armistițiu fragil este în vigoare de două săptămâni între mișcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, și Israel.

„Cu puțin timp în urmă, armata israeliană a lansat un atac țintit în zona Nuseirat, din centrul Fâșiei Gaza, care a vizat un terorist al organizației Jihadul Islamic ce plănuia să comită un atac terorist iminent împotriva trupelor armatei israeliene”, au transmis oficialii de la Tel Aviv.

În atac a fost lovită o mașină civilă, rănind patru persoane, a replicat Spitalul Al-Awda – „Spitalul nostru a primit patru răniți după ce armata de ocupație israeliană a vizat o mașină civilă în zona Clubului Al-Ahli, din tabăra Nusseirat, în centrul Gazei”.

Israelienii au anunțat că își vor continua operațiunile în Fâșia Gaza „pentru a elimina orice amenințare imediată” împotriva trupelor sale.

