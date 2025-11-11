RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 766. Israelul, acuzat că a trecut la vânarea jurnaliștilor străini din Cisiordania ocupată

Asociația Presei Străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat autoritățile israeliene „să pună capăt imediat” atacurilor întreprinse de coloniștii israelieni împotriva unor jurnaliști în Cisiordania ocupată.

FPA, care reprezintă sute de jurnaliști, inclusiv israelieni și palestinieni, angajați la trusturi media străine, s-a arătat „consternată” de recentele atacuri, în special din timpul recoltării de măsline, în ultimele săptămâni.

Spitalul din Nablus, plin cu jurnaliști bătuți

„Jurnaliștii locali și străini au fost în mod clar vizați în timp ce documentau violențe fără precedent comise împotriva unor palestinieni în timpul recoltării de măsline, anul acesta”, subliniază asociația într-un comunicat.

Doi angajați ai agenției Reuters, purtând veste și căști identificate în mod clar drept „presă”, au fost agresați, sâmbătă, 8 noiembrie, de civili israelieni mascați, înarmați cu bâte și pietre, lângă satul Beita, în teritoriul palestinian ocupat de Israel din 1967. „O mulțime de zeci de coloniști a bătut-o pe una dintre angajate, o jurnalistă, în timp ce aceasta se afla pe jos, provocându-i răni grave”, precizează asociația.

Un fotograf al AFP a văzut jurnaliști răniți la sosirea lui la un spital din Nablus, oraș situat în apropiere de Beita.

„Coloniștii i-au atacat, de asemenea, pe cei care încercau să-i vină în ajutor jurnalistei rănite. Un agent de securitate al Reuters a fost lovit, iar doi jurnaliști palestinieni independenți au fost răniți, în timp ce erau urmăriți”, adaugă asociația.

Pe 10 octombrie, un fotograf al AFP a fost lovit cu bâte de israelieni, în timp ce filma recoltarea de măsline în aceeași zonă. „În 30 de ani de carieră, este pentru prima dată când mă confrunt cu o violență de acest gen. Dacă nu aș fi reușit să fug, ei m-ar fi ucis”, a declarat acest fotograf, Jaafar Ashtiyeh, cu sediul la Nablus și a cărui mașină a fost incendiată.

„Ostilități tot mai mari din partea Israelului”

Mai multe alte incidente ce au vizat jurnaliști au avut loc în ultimele săptămâni, denunță asociația.

„Forțele israeliene hărțuiesc și intimidează regulat jurnaliștii, arestându-i și amenințându-i cu expulzarea”, transmite FPA, din al cărei consiliu de administrație face parte și un jurnalist al agenției de presă Reuters. „FPA critică ferm ostilitățile tot mai mari față de mass-media din partea autorităților israeliene și îndeamnă armata și poliția să garanteze că jurnaliștii pot lucra liber și în siguranță”.

Solicitată de AFP să răspundă, armata israeliană nu a reacționat la aceste acuzații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset