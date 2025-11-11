Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 766. Israelul, acuzat că a trecut la vânarea jurnaliștilor străini din Cisiordania ocupată

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 766. Israelul, acuzat că a trecut la vânarea jurnaliștilor străini din Cisiordania ocupată

11 nov. 2025, 08:59, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 766. Israelul, acuzat că a trecut la vânarea jurnaliștilor străini din Cisiordania ocupată
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 766. Israelul, acuzat că a trecut la vânarea jurnaliștilor străini / Sursa FOTO: Profimedia

Asociația Presei Străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat autoritățile israeliene „să pună capăt imediat” atacurilor întreprinse de coloniștii israelieni împotriva unor jurnaliști în Cisiordania ocupată.

FPA, care reprezintă sute de jurnaliști, inclusiv israelieni și palestinieni, angajați la trusturi media străine, s-a arătat „consternată” de recentele atacuri, în special din timpul recoltării de măsline, în ultimele săptămâni.

Spitalul din Nablus, plin cu jurnaliști bătuți

„Jurnaliștii locali și străini au fost în mod clar vizați în timp ce documentau violențe fără precedent comise împotriva unor palestinieni în timpul recoltării de măsline, anul acesta”, subliniază asociația într-un comunicat.

Doi angajați ai agenției Reuters, purtând veste și căști identificate în mod clar drept „presă”, au fost agresați, sâmbătă, 8 noiembrie, de civili israelieni mascați, înarmați cu bâte și pietre, lângă satul Beita, în teritoriul palestinian ocupat de Israel din 1967. „O mulțime de zeci de coloniști a bătut-o pe una dintre angajate, o jurnalistă, în timp ce aceasta se afla pe jos, provocându-i răni grave”, precizează asociația.

Un fotograf al AFP a văzut jurnaliști răniți la sosirea lui la un spital din Nablus, oraș situat în apropiere de Beita.

„Coloniștii i-au atacat, de asemenea, pe cei care încercau să-i vină în ajutor jurnalistei rănite. Un agent de securitate al Reuters a fost lovit, iar doi jurnaliști palestinieni independenți au fost răniți, în timp ce erau urmăriți”, adaugă asociația.

Pe 10 octombrie, un fotograf al AFP a fost lovit cu bâte de israelieni, în timp ce filma recoltarea de măsline în aceeași zonă. „În 30 de ani de carieră, este pentru prima dată când mă confrunt cu o violență de acest gen. Dacă nu aș fi reușit să fug, ei m-ar fi ucis”, a declarat acest fotograf, Jaafar Ashtiyeh, cu sediul la Nablus și a cărui mașină a fost incendiată.

„Ostilități tot mai mari din partea Israelului”

Mai multe alte incidente ce au vizat jurnaliști au avut loc în ultimele săptămâni, denunță asociația.

„Forțele israeliene hărțuiesc și intimidează regulat jurnaliștii, arestându-i și amenințându-i cu expulzarea”, transmite FPA, din al cărei consiliu de administrație face parte și un jurnalist al agenției de presă Reuters. „FPA critică ferm ostilitățile tot mai mari față de mass-media din partea autorităților israeliene și îndeamnă armata și poliția să garanteze că jurnaliștii pot lucra liber și în siguranță”.

Solicitată de AFP să răspundă, armata israeliană nu a reacționat la aceste acuzații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Citește și

SCANDAL Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
10:55
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
EXTERNE Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are
10:48
Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are
CONTROVERSĂ Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
10:46
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
ULTIMA ORĂ Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților
10:00
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților
accident Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
09:53
Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
SPORT Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
11:12
Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
VIDEO Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
11:08
Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
POLITICĂ Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
11:08
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
Gândul de Vreme Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
11:00
Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
EXTERNE Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
10:43
Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
POLITICĂ 🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”
10:31
🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”