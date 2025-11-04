Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone

04 nov. 2025, 07:28, Actualitate
Forțele armate israeliene au întreprins noi lovituri în sudul Libanului, ucigând un comandant al organizației paramilitare Hezbollah și un alt bărbat, în ceea ce au fost atacuri separate, au anunțat surse de securitate libaneze pentru dpa.

Ministerul Sănătății libanez a anunțat că o persoană a fost ucisă și șapte civili au fost răniți într-un atac israelian cu drone asupra drumului estic Doueir în districtul Nabatieh.

Lovituri în rafală ale IDF

Agenția Națională de Presă a Libanului (NNA) a informat că atacul a avut loc la mijlocul zilei, când trei drone ghidate au lovit o mașină la intersecția Sharqiyah-Doueir, ucigându-l pe Mohammad Ali Hadid, identificat de sursele de securitate drept un comandant al Hezbollahului pro-iranian.

Explozia a incendiat vehicule aflate în apropiere și a cauzat distrugeri importante la un complex comercial cu restaurante, magazine și apartamente.

La scurt timp după aceasta, un alt atac cu dronă a lovit o motocicletă în orașul de frontieră Aita al-Shaab, ucigând un bărbat, potrivit surselor de securitate libaneze.

Armata israeliană a declarat că verifică rapoartele.

Potrivit surselor de securitate libaneze, armata israeliană și-a întețit activitatea militară de-a lungul frontierei în ultimele 24 de ore, inclusiv desfășurând tancuri și vehicule blindate în apropiere de teritoriul Libanului.

Un armistițiu între Israel și Hezbollah este în vigoare de la sfârșitul lui noiembrie anul trecut, însă Israelul continuă să întreprindă atacuri, acuzând organizația șiită că își reconstruiește capabilitățile militare.

În august, guvernul Libanului a acceptat planul mediat de SUA pentru dezarmarea Hezbollah înainte de sfârșitul lui 2025, chiar dacă gruparea a respins acest termen.

Tensiunile rămân la niveluri ridicate, Washingtonul și Tel Avivul atenționând cu escaladarea lor dacă Hezbollah nu se va dezarma.

Libanul, dispus la negocieri

În același timp, președintele libanez Joseph Aoun a declarat că Libanul nu are altă soluție decât să negocieze cu Israelul, subliniind că dialogul este singura cale realistă pentru a soluționa conflictele și a apăra interesele țării.

„Libanul nu are altă opțiune decât negocierea. În politică, sunt trei instrumente: diplomația, economia și războiul. Atunci când războiul nu ne duce nicăieri, ce facem? Sfârșitul oricărui război din lume a fost negocierea”, a declarat Aoun unui grup de vizitatori ai săi.

El a subliniat că „limbajul negocierii este mai important decât limbajul războiului”, amintind că Libanul a suferit suficient din cauza unor cicluri repetate de conflicte.

