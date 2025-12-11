RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 796. Israelul redeschide tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza

Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Allenby, închis de peste două luni.

Principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată și Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinația Gazei.

Camioanele deja tranzitează zona

„Punctul de trecere Allenby a fost deschis astăzi și camioanele circulă, deja, cu destinația Fâșia Gaza”, a declarat un purtător de cuvânt al COGAT, organism al Ministerului israelian al Apărării ce supraveghează activitățile civile din teritoriile palestiniene.

O sursă oficială palestiniană a confirmat pentru AFP, sub protecția anonimatului, că punctul de trecere, cunoscut în arabă sub numele de Al-Karama Crossing, a fost redeschis. Acesta fusese închis în septembrie, după ce un șofer de camion iordanian care transporta ajutoare umanitare în Gaza a deschis focul, omorând doi soldați israelieni.

Israelul a cerut, apoi, Ammanului să suspende fluxul de ajutoare către Fâșia Gaza.

Marți, 96 de camioane care transportau clincher, o componentă a cimentului, fuseseră deja autorizate să treacă prin punctul de trecere a frontierei, a indicat sursa palestiniană. Miercuri, încă 20 de camioane cu ajutoare au traversat teritoriul, iar joi urmează să tranziteze nisip pentru sectorul construcțiilor, a adăugat sursa.

Israelul verifică tot ajutorul trimis în Gaza

Anunțând că transferul de bunuri și ajutoare din Iordania prin punctul de trecere Allenby urma să fie reluat, un oficial israelian a precizat că „toate camioanele care transportă ajutoare umanitare către Fâșia Gaza vor fi escortate și securizate, după ce vor fi supuse unui control de securitate amănunțit”.

Pasajul Allenby, cunoscut și sub numele de Podul „Regele Hussein”, situat în Valea Iordanului, este singurul punct care permite palestinienilor din Cisiordania să părăsească teritoriul fără a fi nevoiți să treacă prin Israel, care ocupă Cisiordania din 1967.

Acesta fusese redeschis călătorilor la câteva zile după blocarea sa în septembrie, dar a rămas închis pentru ajutorul umanitar. Iordania a trimis ulterior ajutoare în Gaza printr-un punct de trecere din nordul Cisiordaniei.

