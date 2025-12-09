Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est

09 dec. 2025, 08:38, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est
Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor / Sursa FOTO: Shutterstock

Șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), Philippe Lazzarini, a denunțat o intervenție la sediul din Ierusalimul de Est al agenției întreprinsă de poliția israeliană.

La rândul lor, israelienii susțin că au procedat la o „recuperare de datorie”, pe care UNRWA o contestă.

„Poliția intrat cu forța în complexul UNRWA”

„Poliția israeliană, însoțită de responsabili municipali, a intrat cu forța în complexul UNRWA din Ierusalimul de Est”, a scris Lazzarini pe rețeaua X, adăugând că „drapelul ONU a fost înlocuit cu un drapel israelian”.

Lazzarini, declarat persona non-grata în Israel, nu a fost de față, însă mai mulți martori au confirmat scena pentru AFP.

„Acțiunea respectivă este desfășurată de municipalitatea Ierusalimului în cadrul unei proceduri de recuperare de datorie rezultată din neplata taxei municipale”, a indicat pentru AFP poliția israeliană. Oamenii legii și-au justificat prezența prin nevoia de a „securiza activitatea primăriei”.

„Nu avem nicio datorie față de municipalitate”, a declarat Jonathan Fowler, purtător de cuvânt al UNRWA pentru Teritoriile palestiniene. „UNRWA nu este obligată de plătească acest tip de taxe, potrivit dreptului internațional și legislației pe care Israelul a adoptat-o pentru a pune în aplicare Convenția generală privind privilegiile și imunitățile ONU”, a confirmat și Roland Friedrich, directorul UNRWA în Cisiordania (jurisdicția de care depinde Ierusalimul de Est).

Ce s-a decis în 1946

Conform unei convenții din 1946, ONU și bunurile sale nu pot fi supuse impozitării în țările-gazdă.

Complexul UNRWA din Ierusalimul de Est, partea orașului anexată de Israel în 1967, nu mai este ocupată de angajații agenției din luna ianuarie, după ce UNRWA a fost interzisă de Israel, care a acuzat angajați ai agenției de participare la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

UNRWA, creată în 1949, administrează centre de sănătate și școli destinate refugiaților palestinieni în Teritoriile palestiniene, în Liban, Siria și Iordania.

