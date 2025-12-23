RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 808. „Qatargate în Israel”: Netanyahu, acuzat de trădare

Reprezentantul dreptei israeliene, Naftali Bennett, a cerut demisia premierului Benjamin Netanyahu, a cărui succesiune o vizează, și a acuzat biroul acestuia de „trădare” în afacerea „Qatargate în Israel”, după noi dezvăluiri apărute în presă.

În acest dosar, apropiați ai lui Benjamin Netanyahu sunt bănuiți că au fost plătiți de Doha pentru a promova în Israel interesele Qatarului, țară gazdă a liderilor Hamas și mediator între Israel și mișcarea islamistă palestiniană.

Consilierii lui Netanyahu, plasați în arest

O anchetă judiciară este în desfășurare, iar Yonatan Urich și Eli Feldstein, doi consilieri ai premierului Netanyahu, au fost pentru scurt timp plasați în arest. Un al treilea suspect, Yisrael Einhorn, trăiește actualmente în Serbia.

Postul de televiziune i24 a prezentat, duminică seară, presupuse conversații între Feldstein și Einhorn, ce ar demonstra că ei lucrau pentru Qatar. Printre altele, Yonatan Urich și Eli Feldstein sunt suspectați, conform altor media israeliene, că au transmis informații confidențiale surselor qatareze, în plin război în Fâșia Gaza.

Naftali Bennett a acuzat „trei dintre consilierii cei mai apropiați ai domnului Netanyahu că au acționat ca agenți remunerați ai Qatarului, într-un moment când soldații israelieni luptau și cădeau sub gloanțele Hamas cumpărate cu bani qatarezi. Biroul lui Netanyahu a trădat statul Israel și soldații Tsahal în timp de război și a acționat în favoarea Qatarului fiind atrași de câștig, în timp ce el însuși încearcă să mușamalizeze afacerea”.

„Fie că Netanyahu a știut sau nu că biroul său lucra, contra remunerație, pentru un inamic, cele două ipoteze impun demisia lui imediată!”, a adăugat fostul șef al guvernului israelian, care a evocat „actul de trădare cel mai grav din istoria Israelului”.

În aprilie 2025, Netanyahu a declarat: „Qatarul nu este un inamic al Israelului”.

Cine este Naftali Bennett

Naftali Bennett, care își anunțase retragerea din politică în 2022, apare în sondaje drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l putea învinge pe Benjamin Netanyahu la alegerile parlamentare prevăzute în 2026.

Liderul opoziției israeliene Yair Lapid a sprijinit acuzațiile fostului său aliat, estimând că, „de fapt, Qatargate este cea mai gravă afacere de trădare din istoria statului”.

