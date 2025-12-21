RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 806. Netanyahu vrea să atace din nou Iranul

Președintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o amenințare care ar putea necesita acțiuni rapide, dezvăluie NBC News.

Oficialii israelieni sunt îngrijorați că Teheranul este pe cale să reconstruiască facilitățile de îmbogățire a uraniului pe care SUA le-au bombardat în iunie și se pregătesc să-l informeze pe Trump despre opțiunile de a ataca din nou Iranul, indică NBC.

Instalațiile iraniene de îmbogățire a uraniului au fost avariate de bombardamentele din vară, dar nu este clar în ce măsură acestea au afectat și stocul de uraniu îmbogățit și nici unde ar fi acesta ascuns în prezent.

Peste 400 de palestinieni uciși în Fâșia Gaza

Cel puțin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâșia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului, pe 10 octombrie, a raportat, în buletinul său zilnic, Ministerul Sănătății din Palestina.

Ministerul a transmis că spitalele din Fâșia Gaza au primit cadavrele a 13 persoane decedate numai în ziua de vineri, dintre care șase au fost ucise, iar șapte cadavre au fost recuperate dintre dărâmături.

În plus, numărul total al răniților, de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hamas, se ridică la 1.108.

Israelul continuă să controleze peste 50% din Fâșia Gaza, după ce trupele sale s-au retras la așa-numita „linie galbenă”, de unde continuă să tragă aproape zilnic asupra palestinienilor. Armata israeliană susține că aceștia se apropie prea mult de zona de demarcație.

O mare parte a populației din Fâșia Gaza nu cunoaște delimitările și se apropie de această nouă frontieră imaginară încercând să se întoarcă acasă sau în căutarea hranei.

Autoritățile palestiniene insistă că există încă mii de corpuri prinse sub ruine și că activitățile de salvare sunt limitate din cauza lipsei de resurse, precum utilaje grele și combustibil.

În total, de când Israel a început ofensiva în Fâșia Gaza, 70.925 de palestinieni au murit în atacuri israeliene și 171.185 au fost răniți, mulți cu amputări și răni permanente.

