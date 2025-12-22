Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 807. Americanii acuză Hamas și Hezbollah că se reînarmează

22 dec. 2025
Influentul senator american Lindsey Graham a acuzat Hamasul palestinian și mișcarea libaneză Hezbollah că se reînarmează, cu prilejul unei întâlniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

După doi ani de război devastator în Fâșia Gaza, un armistițiu fragil a fost încheiat în octombrie între Israel și Hamas, chiar dacă cele două părți se acuză reciproc de încălcări.

„Hamas e în curs de reînarmare”

Un armistițiu între Israel și Hezbollah este în vigoare din noiembrie 2024, după două luni de război deschis. Dar Israelul continuă să efectueze lovituri pe teritoriul libanez, afirmând că vizează mișcarea islamistă.

În ceea ce le privește pe cele două grupări, ambele aliate cu Iranul, Israelul face din distrugerea arsenalului lor militar una din principalele condiții ale oricărei păci durabile.

„Impresia mea nu e că Hamas e în curs de dezarmare, ci că este în curs de reînarmare. Impresia mea că în Gaza ei încearcă să-și consolideze puterea, nu să renunțe la ea. De asemenea, este impresia mea că Hezbollah încearcă să fabrice mai multe arme”, a estimat senatorul republican Lindsey Graham, primit de Benjamin Netanyahu la Ierusalim. „Nu este un rezultat acceptabil”, a mai spus el.

„Ai dreptate în cele două cazuri”, a reacționat prim-ministrul, salutând în persoana senatorului „un mare prieten al Israelului, un mare prieten personal”.

De la încetarea focului fragilă intrată în vigoare pe 10 octombrie în Gaza, mediatorii fac apel la intensificarea eforturilor pentru a trece la următoarea fază a unui plan de pace american lansat de președintele Donald Trump.  Acesta prevede dezarmarea Hamas, retragerea progresivă a armatei israeliene de pe tot teritoriul, instalarea unei autorități de tranziție și desfășurarea unei forțe internaționale.

Israelul și Hamas, acuzate că încalcă armistițiul

Sâmbătă, SUA și garanții încetării focului – Egiptul, Qatarul și Turcia – au făcut apel la Israel și Hamas „să-și respecte obligațiile și să dea dovadă de reținere” în Fâșia Gaza.

La rândul său, Hamas cere „încetarea încălcărilor israeliene ale armistițiului”.

Vineri, șase persoane, între care doi copii palestinieni, au murit într-un bombardament israelian asupra unei școli care servea drept adăpost pentru strămutați, potrivit Apărării civile din Gaza.

