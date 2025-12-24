Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 809. Miniștri sirieni, primiți la Moscova de Vladimir Putin

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 809. Miniștri sirieni, primiți la Moscova de Vladimir Putin / Sursa FOTO: Profimedia

Miniștrii de Externe și ai Apărării din noul guvern sirian au fost primiți la Moscova de președintele rus Vladimir Putin, cu care au discutat despre cooperarea militară, a relatat agenția SANA.

Șeful diplomației siriene, Asaad al-Shaibani, și ministrul Apărării, Murhaf Abu Qasra, au discutat cu Vladimir Putin „probleme politice, militare și economice de interes comun, cu un accent deosebit pe cooperarea strategică în domeniul industriilor militare”, a relatat SANA.

„Scopul este de a consolida capacitățile de apărare ale armatei siriene, mai ales modernizarea echipamentului militar, pentru a sprijini securitatea și stabilitatea în Siria și în regiune”, potrivit aceleiași surse.

Discuțiile au acoperit și proiecte economice, inclusiv reconstrucția țării, devastată de războiul civil.

Ahmed al-Sharaa vrea noi relații cu Moscova

Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a afirmat în octombrie că dorește să „redefinească” relațiile dintre Damasc și Moscova, în timpul primei sale întâlniri cu Vladimir Putin de la răsturnarea lui Bashar al-Assad, un fost aliat-cheie al Kremlinului și care trăiește în exil în Rusia de când a fugit din Siria, în decembrie 2024.

Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a participa la reconstrucția Siriei, devastată de aproape 14 ani de războiul care a început în 2011, precum și de a lucra în sectorul petrolier sirian.

Viitorul bazelor militare rusești din Tartus și Latakia, acolo unde Federația Rusă își ține flota din Mediterana, reprezintă un punct important pe agenda discuțiilor. Moscova a folosit pe scară largă aceste facilități în timpul intervenției din 2015 în războiul civil sirian în sprijinul lui Bashar al-Assad, efectuând atacuri aeriene puternice asupra zonelor controlate de rebeli.

