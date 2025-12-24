RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 809. Miniștri sirieni, primiți la Moscova de Vladimir Putin

Miniștrii de Externe și ai Apărării din noul guvern sirian au fost primiți la Moscova de președintele rus Vladimir Putin, cu care au discutat despre cooperarea militară, a relatat agenția SANA.

Șeful diplomației siriene, Asaad al-Shaibani, și ministrul Apărării, Murhaf Abu Qasra, au discutat cu Vladimir Putin „probleme politice, militare și economice de interes comun, cu un accent deosebit pe cooperarea strategică în domeniul industriilor militare”, a relatat SANA.

„Scopul este de a consolida capacitățile de apărare ale armatei siriene, mai ales modernizarea echipamentului militar, pentru a sprijini securitatea și stabilitatea în Siria și în regiune”, potrivit aceleiași surse.

Discuțiile au acoperit și proiecte economice, inclusiv reconstrucția țării, devastată de războiul civil.

Ahmed al-Sharaa vrea noi relații cu Moscova

Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a afirmat în octombrie că dorește să „redefinească” relațiile dintre Damasc și Moscova, în timpul primei sale întâlniri cu Vladimir Putin de la răsturnarea lui Bashar al-Assad, un fost aliat-cheie al Kremlinului și care trăiește în exil în Rusia de când a fugit din Siria, în decembrie 2024.

Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a participa la reconstrucția Siriei, devastată de aproape 14 ani de războiul care a început în 2011, precum și de a lucra în sectorul petrolier sirian.

Viitorul bazelor militare rusești din Tartus și Latakia, acolo unde Federația Rusă își ține flota din Mediterana, reprezintă un punct important pe agenda discuțiilor. Moscova a folosit pe scară largă aceste facilități în timpul intervenției din 2015 în războiul civil sirian în sprijinul lui Bashar al-Assad, efectuând atacuri aeriene puternice asupra zonelor controlate de rebeli.

