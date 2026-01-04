Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 820. Atac cu rachete asupra capitalei Siriei

04 ian. 2026, 07:40, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 820. Atac cu rachete asupra capitalei Siriei

Trei rachete au lovit cartierul Mazzeh din Damasc. O moschee și o clădire de telecomunicații, au fost avariate, au anunțat autoritățile într-un comunicat de presă.

Agenția oficială de știri SANA a relatat inițial căderea unei „rachete neidentificate” în apropierea aeroportului militar Mazzeh, citând o sursă din domeniul securității, care a precizat că nu au existat victime.

„Rachetele, lansate aleatoriu”

„Rachete au fost lansate aleatoriu în regiunea Mazzeh. Una a lovit cupola moscheii, alta a lovit o clădire de telecomunicații, iar a treia a aterizat lângă aeroport”, au anunțat ulterior autoritățile.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), organizație non-guvernamentală de la Londra, înalți oficiali guvernamentali locuiesc în zonă.

Cele trei atacuri au fost „simultane”, potrivit televiziunii de stat, citând o sursă din domeniul securității. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a-i găsi pe autori, se adaugă în raport. Presa locală și locuitorii au declarat că au auzit explozia în zonă.

Luni, o altă explozie a fost auzită în aceeași zonă, pe care presa de stat a atribuit-o „exercițiilor militare”, fără a oferi detalii suplimentare. Alte explozii, cauzate de proiectile în cădere, au avut loc recent în Mazze. Autoritățile au anunțat că investighează aceste incidente, fără a-i identifica pe responsabili.

Siria este guvernată din decembrie 2024 de o grupare de islamiști care l-a înlăturat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, după mai bine de 13 ani de război civil și se confruntă cu provocarea de a restabili securitatea și unitatea țării.

