Război în Orientul Mijlociu, ziua 845. Gruparea palestiniană Hamas, pregătită pentru un „transfer complet” de putere în Fâșia Gaza

Hamas este pregătit pentru un „transfer complet al guvernării” Fâșiei Gaza cât mai curând posibil către nou-înființatul Comitet Național, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al mișcării islamiste palestiniene.

El a insistat, însă, asupra redeschiderii complete a punctului de trecere a frontierei Rafah, cu Egiptul, „fără interferențe israeliene”, înaintea oricărei acțiuni.

Hamas predă puterea

„Au fost luate măsuri concrete pe teren. Putem vorbi acum despre disponibilitatea deplină a tuturor ministerelor, agențiilor și instituțiilor, inclusiv a celor din sectorul de securitate, de a preda toate dosarele Comitetului Național pentru Administrarea Gaza (NCAG, în limba engleză)”, a declarat Hazem Qassem, purtătorul de cuvânt al Hamas, la Deir el-Balah, în centrul Fâșiei Gaza.

NCAG este un organism format din palestinieni care va gestiona activitatea zilnică în enclavă, conform planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

„Protocoalele au fost pregătite, dosarele au fost finalizate, iar comitetele sunt responsabile de predare, astfel încât să avem un transfer complet al guvernării Fâșiei Gaza, în toate domeniile, către acest comitet, lucrând apoi la succesul activității sale”, a mai spus Qassem.

Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, membrii Comitetului trebuie să poată ajunge în Fâșia Gaza, a adăugat Qassem, solicitând deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, dintre Gaza și Egipt, „în ambele direcții, cu libertate deplină de intrare și ieșire din Fâșia Gaza, în mod eficient și fără interferențe israeliene”.

Rafah este singurul punct care permite intrarea sau ieșirea din Gaza fără a trece prin Israel. Este un punct de trecere crucial pentru persoane, bunuri și ajutor umanitar. A fost închis după ce forțele israeliene au preluat controlul, în mai 2024.

Deocamdată, Israelul a fost de acord doar cu o redeschidere limitată pentru pietoni și sub control total al forțelor sale armate.

