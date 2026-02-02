Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 849. Șefii de Stat Major american și israelian, ședință la Pentagon, în contextul tensiunilor cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu, ziua 849. Șefii de Stat Major american și israelian, ședință la Pentagon, în contextul tensiunilor cu Iranul

02 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 849. Șefii de Stat Major american și israelian, ședință la Pentagon, în contextul tensiunilor cu Iranul
Război în Orientul Mijlociu, ziua 849. Șefii de Stat Major american și israelian, ședință la Pentagon / Sursa foto: Shutterstock

Generalii american și israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere la Pentagon, într-un context de puternice tensiuni cu Iranul, au afirmat pentru Reuters doi oficiali de la Washington, sub acoperirea anonimatului.

Aceștia nu au dat detalii despre discuțiile purtate cu ușile închise între generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, și Eyal Zamir, șeful de Stat Major al forțelor armate israeliene. Întâlnirea nu a fost relatată anterior.

Statele Unite și-au întărit prezența navală și apărarea aeriană în Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a amenințat în mod repetat Iranul. Conducerea de la Teheran a avertizat în legătură cu izbucnirea unui conflict regional, dacă SUA vor ataca.

Pe cine a eliberat Iranul

Între timp, Iranul l-a eliberat pe Erfan Soltani, simbol al manifestațiilor antiguvernamentale. Soarta sa i-a îngrijorat pe apărătorii drepturilor omului, alarmați de represiunea din spatele ușilor închise. Eliberarea sa are loc pe fondul unei atmosfere tensionate, între amenințări cu intervenția militară americană și eforturi diplomatice de a relansa negocierile privind problema nucleară.

„Americanii trebuie să știe că, dacă declanșează un război, de data aceasta va fi un război regional”, a atras atenția ayatollahul Ali Khamenei, referindu-se la bombardamentul american asupra Iranului în timpul războiului de 12 zile din iunie, inițiat de Israel.

De asemenea, el i-a condamnat din nou pe protestatari: „Au atacat poliția, clădiri guvernamentale, cazărmi ale Gardienilor Revoluției, bănci, moschei și au dat foc Coranului. A fost o adevărată lovitură de stat”.

Printre cei reținuți la proteste s-a numărat și Erfan Soltani (26 de ani), care a fost arestat pe 10 ianuarie, în punctul culminant al manifestațiilor. El a fost eliberat sâmbătă, a declarat avocatul său, Amir Mousakhani, adăugând că a fost plătită o cauțiune de aproximativ 10.600 de euro.

Statele Unite și ONG-urile au avertizat cu privire la riscul ca Erfan Soltani să fie executat, fiind acuzat de propagandă împotriva regimului islamic și de punerea în pericol a securității naționale, potrivit justiției. Iranul, însă, a negat că acesta riscă pedeapsa cu moartea.

