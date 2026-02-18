Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 865. ONU: 85 de state denunță „dorința Israelului de a se extinde în Cisiordania”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 865. ONU: 85 de state denunță „dorința Israelului de a se extinde în Cisiordania”

18 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 865. ONU: 85 de state denunță „dorința Israelului de a se extinde în Cisiordania”
ONU: 85 de state denunță „dorința Israelului de a se extinde în Cisiordania” / Sursa FOTO: Profimedia

85 de state membre ale Națiunilor Unite au condamnat ferm, într-o declarație comună, adoptarea de către Israel a unor noi măsuri care vizează „extinderea prezenței sale ilegale în Cisiordania ocupată”.

Statele se tem de o anexare a teritoriului palestinian, care ar putea antrena „modificarea compoziției sale demografice”, notează AFP.

Guvernul Netanyahu accelerează anexarea Cisiordaniei

La o săptămână după aprobarea unui text care facilitează achizițiile de terenuri de către coloniști, guvernul israelian a decis, duminică, să accelereze procesul de înregistrare a terenurilor în Cisiordania, ocupată de Israel din 1967.

„Condamnăm ferm deciziile și măsurile unilaterale israeliene care vizează extinderea prezenței ilegale a Israelului în Cisiordania. Aceste decizii sunt contrare obligațiilor Israelului în temeiul dreptului internațional și trebuie imediat anulate”, au transmis aceste 85 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite. Inclusiv Franța, China, Arabia Saudită și Rusia sunt membre, precum și mai multe organizații, printre care Uniunea Europeană și Liga Arabă.

De asemenea, aceste țări și-au reafirmat „opoziția fermă față de orice formă de anexare”.

„Reiterăm respingerea tuturor măsurilor care vizează modificarea compoziției demografice, a naturii și a statutului teritoriului palestinian ocupat din 1967, inclusiv Ierusalimul de Est. Aceste măsuri încalcă dreptul internațional, subminează eforturile desfășurate în favoarea păcii și stabilității în regiune (…) și pun în pericol perspectiva unui acord de pace care să pună capăt conflictului”, au mai declarat acestea.

ONU, mai multe țări arabe și UE au condamnat luni adoptarea de către Israel a acestor noi măsuri funciare care consolidează controlul său asupra Cisiordaniei ocupate.

Apelul lui Guterres

Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut Israelului „să revină imediat” asupra acestor măsuri care „nu sunt doar destabilizatoare, ci, așa cum a reamintit Curtea Internațională de Justiție, sunt ilegale”.

Activitatea de colonizare a continuat sub fiecare guvern israelian din 1967. Aceasta s-a intensificat semnificativ sub actualul guvern Benjamin Netanyahu, unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului, în special de la începutul războiului din Gaza, pe 7 octombrie 2023.

Pe lângă Ierusalimul de Est, ocupat și anexat de Israel, peste 500.000 de israelieni trăiesc în prezent în Cisiordania în colonii pe care ONU le consideră ilegale în conformitate cu dreptul internațional, printre aproximativ trei milioane de palestinieni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cine a desenat harta minții? Alcmaeon din Crotone și începuturile unei revoluții despre natura conștienței
ULTIMA ORĂ Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
14:57
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
REACȚIE Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
NEWS ALERT Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
14:14
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
MESAJ Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator
14:12
Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator
ECONOMIE Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melcii românești
14:11
Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melcii românești
REACȚIE Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european
13:47
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european

Cele mai noi

Trimite acest link pe