Război în Orientul Mijlociu, ziua 865. ONU: 85 de state denunță „dorința Israelului de a se extinde în Cisiordania”

85 de state membre ale Națiunilor Unite au condamnat ferm, într-o declarație comună, adoptarea de către Israel a unor noi măsuri care vizează „extinderea prezenței sale ilegale în Cisiordania ocupată”.

Statele se tem de o anexare a teritoriului palestinian, care ar putea antrena „modificarea compoziției sale demografice”, notează AFP.

Guvernul Netanyahu accelerează anexarea Cisiordaniei

La o săptămână după aprobarea unui text care facilitează achizițiile de terenuri de către coloniști, guvernul israelian a decis, duminică, să accelereze procesul de înregistrare a terenurilor în Cisiordania, ocupată de Israel din 1967.

„Condamnăm ferm deciziile și măsurile unilaterale israeliene care vizează extinderea prezenței ilegale a Israelului în Cisiordania. Aceste decizii sunt contrare obligațiilor Israelului în temeiul dreptului internațional și trebuie imediat anulate”, au transmis aceste 85 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite. Inclusiv Franța, China, Arabia Saudită și Rusia sunt membre, precum și mai multe organizații, printre care Uniunea Europeană și Liga Arabă.

De asemenea, aceste țări și-au reafirmat „opoziția fermă față de orice formă de anexare”.

„Reiterăm respingerea tuturor măsurilor care vizează modificarea compoziției demografice, a naturii și a statutului teritoriului palestinian ocupat din 1967, inclusiv Ierusalimul de Est. Aceste măsuri încalcă dreptul internațional, subminează eforturile desfășurate în favoarea păcii și stabilității în regiune (…) și pun în pericol perspectiva unui acord de pace care să pună capăt conflictului”, au mai declarat acestea.

ONU, mai multe țări arabe și UE au condamnat luni adoptarea de către Israel a acestor noi măsuri funciare care consolidează controlul său asupra Cisiordaniei ocupate.

Apelul lui Guterres

Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut Israelului „să revină imediat” asupra acestor măsuri care „nu sunt doar destabilizatoare, ci, așa cum a reamintit Curtea Internațională de Justiție, sunt ilegale”.

Activitatea de colonizare a continuat sub fiecare guvern israelian din 1967. Aceasta s-a intensificat semnificativ sub actualul guvern Benjamin Netanyahu, unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului, în special de la începutul războiului din Gaza, pe 7 octombrie 2023.

Pe lângă Ierusalimul de Est, ocupat și anexat de Israel, peste 500.000 de israelieni trăiesc în prezent în Cisiordania în colonii pe care ONU le consideră ilegale în conformitate cu dreptul internațional, printre aproximativ trei milioane de palestinieni.

