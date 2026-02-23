Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii

Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii

23 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare" în negocierile cu americanii

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că recentele negocieri cu Statele Unite „au produs semnale încurajatoare”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile SUA și am întreprins toate pregătirile necesare pentru orice scenariu potențial”, a scris el într-o postare pe X.

Duminică, ministrul de Externe al Omanului a confirmat că noi negocieri în SUA și Iran vor avea loc joi, la Geneva.

Noi negocieri, la Geneva

„Sunt bucuros să confirm că negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt prevăzute la Geneva, joi, cu o voință pozitivă de a face un pas suplimentar pentru finalizarea acordului”, a indicat Badr al-Busaidi pe contul de X, potrivit AFP.

Puțin mai devreme, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, evocase și el o posibilă nouă întrevedere cu delegația americană, în Elveția, pentru a discuta despre programul nuclear, apreciind că „există șanse bune” de a se ajunge la un acord: „Cred că există încă șanse bune să ajungem la o soluție diplomatică din care ambele părți să câștige. Continuăm negocierile, în timp ce lucrăm la elementele unui acord și la o primă versiune a textului în vederea unei noi întâlniri cu negociatorii americani, probabil joi, la Geneva”.

Ministrul a insistat, însă, că „Iranul are dreptul să se apere” și că, „în fața unui act de agresiune, orice răspuns este justificat și legitim”.

Trump negociază sub presiune militară

Pentru a impune un acord, președintele Donald Trump amenință cu o intervenție militară și a trimis două portavioane și peste o duzină de nave de război în regiune.

Potrivit Axios, care citează, sub rezerva anonimatului, un responsabil american de rang înalt, SUA – reprezentate la negocieri de emisarul special Steve Witkoff și de ginerele lui Trump, Jared Kushner – sunt gata de noi negocieri „dacă vor primi o propunere iraniană detaliată în următoarele 48 de ore”.

Deși Trump dorește „zero îmbogățire” de uraniu pe teritoriul iranian, Washingtonul examinează, potrivit Axios, posibilitatea de a autoriza „o îmbogățire simbolică și limitată”, ce nu ar pemite dezvoltarea armei nucleare.

„Ca țară suverană, avem tot dreptul să decidem pentru noi înșine. Am dezvoltat această tehnologie prin noi înșine, datorită oamenilor noștri de știință, și ținem la ea”, a declarat ministrul Araghchi.

