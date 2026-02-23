Prima pagină » Știri politice » Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026”

23 feb. 2026, 09:43, Știri politice
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a menționat faptul că pentru anul 2026 nu are ipoteza de creștere a TVA-ului și că nu există nici alte taxe proiectate pentru anul în curs.

De asemenea, ministrul Finanțelor a amintit că problemele din anii anteriori au plecat din proiecția bugetară.

„Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, şi în septembrie, şi în octombrie, şi în noiembrie, şi în decembrie, şi o spun şi astăzi: nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecţia bugetară care este în lucru astăzi şi nu avem alte taxe proiectate pentru 2026.

Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînţeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2”, a precizat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la TVR INFO.

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor a precizat că se dorește construirea unui „buget responsabil”, explicând că acest aspect „înseamnă cheltuieli evaluate corect”.

„Nu am luat în calcul o astfel de creştere (n.r. a TVA-ului) la construcţia bugetului. Ne străduim foarte mult să construim un buget responsabil. Un buget responsabil înseamnă cheltuieli evaluate corect, nu subevaluate, şi venituri evaluate corect, nu supraevaluate”, a spus Alexandru Nazare.

„Problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară”

„Problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară. Printr-o construcţie bugetară corectă putem asigura faptul că, în cursul anului, cu cât estimăm banii mai bine şi cu cât îi proiectăm mai bine, vă amintiţi că anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă, deci, cu cât le proiectăm mai bine, cu atât nu vom avea surprize în partea a doua a anului sau la mijlocul anului”, a continuat ministrul.

Sursă foto: Mediafax Foto

