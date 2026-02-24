Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 871. Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul

Război în Orientul Mijlociu, ziua 871. Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul

24 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 871. Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul
Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul / Sursa FOTO: pxhere.com

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmințit articole din presă conform cărora șeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenții militare pe scară largă în Iran.

„Au circulat mai multe știri din presa mincinoasă care spun că generalul Caine (…) s-ar opune intrării noastre în război cu Iranul, ceea ce este 100% incorect”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

„Caine ar prefera să nu fie război”

„Generalul Dan Caine, ca noi toți, ar prefera să nu vadă război, dar, dacă s-ar lua o decizie de a interveni militar împotriva Iranului, el crede că ar fi ceva ușor de câștigat. El nu a vorbit despre a nu face nimic în Iran și nici măcar despre falsele atacuri limitate despre care am citit, el știe doar să facă un singur lucru: SÃ CÂȘTIGE, iar dacă primește ordinul, va conduce atacul”, a asigurat Donald Trump.

Potrivit presei americane, cel mai înalt responsabil militar al țării a avertizat autoritățile cu privire la riscurile pe care le-ar putea antrena atacurile împotriva Iranului.

Washington Post a scris că generalul Caine și-a exprimat astfel îngrijorarea față de Casa Albă și Departamentul Apărării cu privire la faptul că lipsa muniției și a sprijinului din partea aliaților expune personalul militar american unui pericol mai mare.

Iar Wall Street Journal a notat că Dan Caine și alți oficiali ai Pentagonului și-au exprimat îngrijorările privind posibilitatea unor victime americane și aliate și slăbirea capacităților de apărare aeriană ale SUA.

După ce a ordonat atacuri țintite asupra Iranului în iunie, Donald Trump nu a exclus utilizarea din nou a opțiunii militare împotriva Republicii Islamice, cu care Statele Unite negociază în paralel despre programul său nuclear.

În mesajul său, președintele american a asigurat că ar prefera să ajungă la un acord cu Iranul, dar, în caz contrar, „lucrurile vor merge foarte prost pentru această țară și, din păcate, pentru poporul său, care este mare și minunat”.

