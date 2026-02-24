Care este desertul considerat a fi „inamic” pentru tinerețe, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Ce se întâmplă în organism când îl consumi

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre produsul care ar putea deveni un adevărat „inamic” pentru tinerețe. Odată consumat, acesta poate afecta atât interiorul, cât și exteriorul corpului, arată Cancan.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție efectele nocive pe care le-ar putea avea consumul de zahăr asupra sănătății și a vieții de zi cu zi. Aceasta susține că razele soarelui afectează cel mai mult pielea, însă contează la fel de mult și interiorul. În acest sens, ceea ce fiecare persoană consumă poate să afecteze mai mult sau mai puțin sănătatea. Tot în acest sens, poate fi vorba și despre o îmbătrânire precoce. Însă, care ar putea fi unul dintre factorii care ar putea influența modul în care organismul îmbătrânește? Răspunsul este simplu, potrivit dr. Bilic, și anume zahărul.

Desertul care ar putea fi considerat „inamic” pentru tinerețe

Totuși, multe produse existente pe piață sau pregătite acasă ar putea să conțină o cantitate mare de zahăr. Produsele bogate în zahăr pot declanșa un proces biologic, denumit glicare, care afectează proteinele de susținere ale pielii. Practic, colagenul din piele și elasticitatea ei sunt afectate.

Zahărul se va atașa de fibrele de colagen și, în timp, pielea își poate pierde elasticitatea. Devine mai rigidă, iar semnele îmbătrânirii precoce nu întârzie să apără. De asemenea, printre schimbările vizibile se numără apariția ridurilor adânci. Pielea își poate pierde fermitatea. Medicul mai explică faptul că poate să apară și inflamația cronică. La rândul ei, va accelera degradarea tuturor organelor, aspect care nu este întotdeauna vizibil.

Totodată, medicul nutriționist mai aduce în atenție și faptul că pofta de dulce ar putea fi stăpânită cu greu, uneori.

