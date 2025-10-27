RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.342. „Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 27 octombrie 2025, în a 1.342-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a denunțat „tentative titanice” de sabotare a dialogului său cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului din Ucraina.

Ce urmărește Putin în Ucraina

Anunțul vine la câteva zile după amânarea sine die a unei posibile întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump.

„Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite. Noi suntem dispuși la un dialog constructiv și la o comunicare clară a poziției Rusiei în mai multe chestiuni. Rusia dorește o reglementare pașnică în Ucraina”, a declarat într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice.

El se află de vineri la Washington, unde are programate o serie de întâlniri cu responsabili ai guvernului american.

Printre altele, emisarul lui Putin a mai afirmat că „respectarea intereselor ruse și eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene” ar trebui să servească drept bază pentru „soluții juste”.

La rândul său, și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Washingtonul nu a propus „nicio nouă reuniune sau conversație” între șefii celor două diplomații după discuția lor telefonică de luni.

„Și nu am abordat subiectul de atunci întrucât întreaga inițiativă revenea Statelor Unite. Noi am fi pregătiți să avansăm dacă americanii s-ar simți confortabil cu ei înșiși”, a spus Lavrov, vorbind în limba engleză.

Întrebat despre mult-discutatul summit Trump-Putin, amânat, Lavrov a răspuns: „Aceasta depinde de cei care au lansat procesul”.

Reuniune între parlamentari ruși și americani

Totuși, Kirill Dmitriev s-a întâlnit vineri, sâmbătă și duminică, 26 octombrie, cu responsabili ai guvernului american, precum și cu „reprezentanți ai comunității americane care doresc un dialog pozitiv cu Rusia”. Printre aceștia, a nominalizat-o pe Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din partea statului Florida.

„O voce puternică pentru un dialog și pace”, Anna Paulina Luna va organiza o reuniune între parlamentari americani și ruși „pentru încurajarea unui dialog parlamentar”, a scris Dmitriev pe X după întrevederea cu ea.

