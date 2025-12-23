Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.398. Ce urmărește Rusia prin atacurile asupra Odesei și de ce este România implicată indirect

23 dec. 2025, 07:36, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.398. Ce urmărește Rusia prin atacurile asupra Odesei

Războiul din Ucraina a intrat marți, 23 decembrie 2025, în a 1.398-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia și-a intensificat atacurile masive asupra sudului Ucrainei în ultimele zile, lovind cu rachete în mod repetat porturile, infrastructura energetică și sistemul de transport din regiunea Odesa.

Infrastructura portuară, luată la țintă

Guvernul de la Kiev descrie drept o încercare de a-i bloca accesul la Marea Neagră, iar unii comentatori cred că aceste atacuri ar putea urmări să perturbe livrările de echipamente militare pentru Ucraina dinspre noul centru logistic al NATO, care va fi operațional în România, scrie agenția EFE.

Atacurile cu drone și rachete asupra celei mai mari regiuni a Ucrainei, esențială și datorită conexiunilor sale logistice cu România și Republica Moldova, au continuat aproape neîntrerupt în ultimele 10 zile.

„Rusia încearcă să distrugă logistica maritimă prin atacuri sistematice asupra infrastructurii portuare și energetice”, a declarat vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba.

Aceste atacuri au exclusiv scopuri militare, susține Moscova.

Totuși, după ce, la sfârșitul lunii noiembrie, două petroliere folosite la transportul petrolului rusesc au fost lovite de drone ucrainene în Marea Neagră, președintele Vladimir Putin a avertizat că va extinde „paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, dând de înțeles că va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât și a navelor din țările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.

De asemenea, el a amenințat Ucraina cu tăierea completă a accesului la Marea Neagră.

Între timp, Ucraina a continuat sabotajele asupra navelor având legături cu Rusia. Săptămâna trecută a lovit cu drone un petrolier din Marea Mediterană.

Importanța Portului Odesa

Porturile regiunii Odesa au un rol crucial în economia ucraineană. Pe acolo se tranzitează 60% din totalul exporturilor ucrainene, inclusiv 90% din exporturile de cereale. Folosind dronele și minele maritime, Ucraina a reușit să îndepărteze de coastele sale navele flotei ruse.

„Întrucât rușii au eșuat pe uscat și nici nu mai pot opera deschis pe mare, ei atacă acum din aer”, afirmă purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, care a admis că operațiunile prin care Rusia lansează rachete balistice și drone cu rază lungă de acțiune dinspre peninsula Crimeea sunt o provocare majoră.

Dronele rusești pătrund în regiunea de coastă dinspre mare, zburând adesea la altitudini foarte joase sau foarte mari, lăsând puțin timp apărării antiaeriene ucrainene să reacționeze.

Cum este implicată România

Unii analiști estimează că atacurile aeriene ale Rusiei urmăresc și să perturbe aprovizionării Ucrainei cu echipamente militare de la noul centru logistic al NATO ce urmează să devină operațional în ianuarie în România. Vorbim despre o platformă complementară celei folosite de NATO la baza Rzeszów-Jasionka, un aerodrom din sud-estul Poloniei.

Rusia a atacat de mai multe ori Podul Maiaki, pe ruta care leagă Odesa de granița cu Republica Moldova și România, blocând traficul rutier. Între timp, reparații rapide au dus la remedierea situației.

Pe de altă parte, intensitatea atacurilor rusești a stârnit îngrijorări cu privire la potențiala amenințare reprezentată de Transnistria, enclava din Republica Moldova aflată sub control rusesc, ce are o graniță de circa 450 de kilometri cu Ucraina. Crearea unui coridor terestru între Crimeea și acest teritoriu a fost menționată de unii oficiali ruși ca obiectiv militar.

Totuși, trupele ruse staționate în Transnistria nu au forță ofensivă și, prin urmare, nu reprezintă un risc semnificativ pentru Ucraina, explică analiștii militari ucraineni, dar grupuri mici ar putea fi totuși folosite pentru acțiuni diversioniste.

Despre negocierile pentru pace de la Miami nimeni nu mai vorbește, ambele tabere fiind concentrate pe lovirea adversarului.

Cele mai noi