RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.395. Rușii au lovit puternic Odesa: 7 morți și 15 răniți în urma unui atac asupra infrastructurii portuare

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 20 decembrie 2025, în a 1.395-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac rusesc asupra Odesei a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, când forțele armate ale Federației Ruse au lovit infrastructura portuară din regiune cu rachete balistice.

Rușii au atacat Portul Pivdennyi

În urma atacului, șapte persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, conform unor rapoarte preliminare transmise de oficialii locali.

Vicepremierul Oleksiy Kuleba a anunțat, pe Telegram, că atacul rusesc asupra Odesei a vizat infrastructura portuară strategică, fără a oferi inițial detalii suplimentare despre amploarea distrugerilor. Ulterior, guvernatorul regiunii, Oleh Kiper, a confirmat bilanțul victimelor.

O sursă familiarizată cu situația a precizat că atacul rusesc a avut loc în zona portului Pivdennyi, unul dintre cele trei mari porturi ale regiunii, esențial pentru exporturile de cereale și alte mărfuri ale Ucrainei. Odesa rămâne un punct strategic major pentru economia ucraineană.

În ultimele zile, intensitatea atacurilor rusești asupra Odesei a crescut semnificativ, provocând întreruperi extinse de electricitate și afectând infrastructura civilă și de transport.

Cu doar o zi înainte, un alt atac rusesc asupra Odesei a avariat un pod situat la sud-vest de oraș, întrerupând una dintre principalele rute de legătură dintre Odesa și portul dunărean Reni. Incidentul a complicat considerabil tranzitul către Republica Moldova și România, afectând puternic atât transportul.

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a declarat că autoritățile depun eforturi pentru a asigura rute alternative rutiere și feroviare, astfel încât să se poată relua circulația.

Oleksiy Kuleba a mai precizat că Ucraina colaborează cu autoritățile din Republica Moldova pentru identificarea unor rute alternative de frontieră, menite să reducă blocajele generate de atacurile rusești asupra Odesei. De cealaltă parte a graniței, autoritățile de la Chișinău au amenajat tabere temporare la punctele de trecere, oferind adăpost și hrană persoanelor.

