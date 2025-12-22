12:11

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că discuțiile deșfăsurate în weekend în Florida au fost „productive și constructive”, în timp ce oficialii din SUA, Europa și Ucraina au lucrat pentru a-și alinia pozițiile. Președintele Donald Trump insistă pentru o încheiere rapidă a conflictului care durează de aproape patru ani, însă Rusia vrea să păstreze teritoriile ucrainene pe care le-a ocupat.

După ce s-a întâlnit sâmbătă cu trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, Witkoff și consilierul lui Trump , Jared Kushner, s-au întâlnit duminică cu oficiali din Ucraina și Europa, iar apoi separat cu delegația ucraineană, condusă de înaltul oficial Rustem Umerov.

El nu a menționat discuțiile avute cu partea rusă. Întâlnirile de la Miami au fost cele mai recente dintr-o serie de discuții între SUA, Rusia și Ucraina privind un plan în 20 de puncte, elaborat de SUA, pentru a pune capăt războiului.

Witkoff a declarat că întâlnirea SUA și Ucraina s-a concentrat pe patru puncte-cheie: dezvoltarea în continuare a planului în 20 de puncte, un cadru multilateral de garanții de securitate, un cadru de gazanții de securitate pentru Ucraina și dezvoltarea suplimentară a componentelor economiei și de prosperitate pentru reconstrucția Ucrainei.