Olga Borșcevschi
22 dec. 2025, 11:39, Știri externe
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări duminica aceasta că Rusia își menține „angajamentul deplin” față de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanți ai Washingtonului și ai Moscovei care au avut loc la acest sfârșit de săptămână în Florida.
14:33

UPDATE. Kirill Dmitriev a sugerat organizarea unor noi negocieri la Moscova

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a numit Moscova drept locul de desfășurare a următoarei runde de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina.

„Mulțumesc, Miami. Data viitoare: Moscova”, a scris Kirill Dmitriev pe X, la finalul consultărilor de două zile cu delegația americană la Miami. Postarea este însoțită de o imagine în care Dmitriev pozează purtând un tricou cu mesajul „Data viitoare la Moscova” și cu semnătura președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

14:18

UPDATE. JD Vance: „Toate problemele sunt acum discutate deschis”

Vance a declarat că, în urma consultărilor dintre SUA-Rusia privind Ucraina, desfășurat la Miami, s-a înregistrat un progres – „toate problemele sunt acum discutate deschis”.

Vicepreședintele SUA a declarat într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd că s-au înregistrat progrese în discuțiile de pace din Ucraina, iar partea americană intenționează să le continue, dar nu este încrezător că se va ajunge la o soluționare pașnică în curând.

„Nu aș spune cu certitudine că vom ajunge la o rezoluție pașnică. Cred că există șanse mari să o facem, dar există și șanse mari să nu se întâmple”, a spus el.

12:11

UPDATE. Witkoff a salutat discuţiile „productive şi constructive" în negocierile de la Miami

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că discuțiile deșfăsurate în weekend în  Florida au fost „productive și constructive”, în timp ce oficialii din SUA, Europa și Ucraina au lucrat pentru a-și alinia pozițiile. Președintele Donald Trump insistă pentru o încheiere rapidă a conflictului care durează de aproape patru ani, însă Rusia vrea să păstreze teritoriile ucrainene pe care le-a ocupat.

Discuțiile purtate în ultimele trei zile în Florida între oficiali americani, europeni și ucraineni, având ca scop încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, au fost productive și s-au concentrat pe alinierea pozițiilor, a declarat duminică trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge cât mai rapid la un acord de încheiere a conflictului, care durează de aproape patru ani, însă Rusia dorește să păstreze zonele ucrainene pe care le-a ocupat, iar Kievul a refuzat să cedeze teritoriile.

După ce s-a întâlnit sâmbătă cu trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, Witkoff și consilierul lui Trump , Jared Kushner, s-au întâlnit duminică cu oficiali din Ucraina și Europa, iar apoi separat cu delegația ucraineană, condusă de înaltul oficial Rustem Umerov.

El nu a menționat discuțiile avute cu partea rusă. Întâlnirile de la Miami au fost cele mai recente dintr-o serie de discuții între SUA, Rusia și Ucraina privind un plan în 20 de puncte, elaborat de SUA, pentru a pune capăt războiului.

Witkoff a declarat că întâlnirea SUA și Ucraina s-a concentrat pe patru puncte-cheie: dezvoltarea în continuare a planului în 20 de puncte, un cadru multilateral de garanții de securitate, un cadru de gazanții de securitate pentru Ucraina și dezvoltarea suplimentară a componentelor economiei și de prosperitate pentru reconstrucția Ucrainei.

Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 decembrie 2025, în a 1.397-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Delegațiile americană și ucraineană au salutat, într-un comunicat comun, „discuții productive și constructive” în cadrul negocierilor pentru pace organizate la Miami.

La reuniunea ținută în vederea încheierii războiului din Ucraina au fost prezenți și aliații europeni ai Kievului.

„În cursul ultimelor trei zile în Florida, delegația ucraineană a avut o serie de reuniuni productive și constructive cu partenerii săi americani și europeni”, se menționează în acest comunicat distribuit pe platforma X de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de negociatorul șef al Kievului, Rustem Umerov.

Steve Witkoff a precizat că la întâlnire au participat aliații europeni „pentru a coordona o abordare strategică comună între Ucraina, Statele Unite și Europa.

A avut loc și o întâlnire separată, constructivă, în format SUA – Ucraina, în cadrul căreia au fost abordate patru documente-cheie: dezvoltarea în continuare a unui plan în 20 de puncte, alinierea pozițiilor privind un cadru de asigurare a securității Ucrainei de către SUA și dezvoltarea viitoare a unui plan economic și de prosperitate”.

Zelenski vrea să se consulte cu europenii

Președintele Volodimir Zelenski s-a pronunțat în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile de la Miami.

„Există sentimentul comun că, după munca echipei noastre diplomatice în SUA, ar trebui să ținem acum consultații cu partenerii europeni într-un cerc mai larg”, a postat pe platforma X Zelenski.

Delegația ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani și progresează rapid, a scris Zelenski în mesajul său. El a vorbit despre „negocieri constructive”, dar nu a furnizat niciun detaliu. După discuțiile de la Berlin, de duminica trecută și luni, negocierile asupra unei soluții de pace au intrat în următoarea fază la Florida, în acest weekend.

Multe depind de dorința reală a Rusiei de a pune capăt războiului, a scris Zelenski. Zelenski a acuzat Rusia de atacuri pe linia frontului, crime de război în regiune de frontieră și lovituri asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit președintelui ucrainean, forțele ruse au utilizat aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare și nouă rachete și rachete de croazieră împotriva Ucrainei numai săptămâna trecută.

