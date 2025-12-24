Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.399. Războiul din Ucraina. Trupele lui Zelenski s-au retras dintr-un oraș puternic asediat de ruși

24 dec. 2025, 08:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.399. Războiul din Ucraina. Trupele lui Zelenski s-au retras dintr-un oraș puternic asediat de ruși / Sursă Foto - Serghei SUPINSKY X

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 24 decembrie 2025, în a 1.399-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Armata ucraineană anunță că s-a retras dintr-un oraș asediat de ruși. Este vorba despre Siversk, din estul țării. Totuși, înainte de plecarea lor, ucrainenii au spus că rușii au avut pierderi mari în timpul luptelor.

„Pentru a păstra viețile soldaților”

Armata ucraineană a abandonat orașul Siversk în fața asaltului trupelor ruse, potrivit Le Figaro. „Trupele Moscovei au un avantaj semnificativ în ceea ce privește efectivele și echipamentele și, în ciuda pierderilor mari, își continuă operațiunile ofensive. Pentru a păstra viețile soldaților noștri și capacitatea de luptă a unităților noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din oraș”, a transmis Statul Major ucrainean.

Conform acestei surse, militarii ruși au reușit să avanseze datorită superiorității lor numerice și presiunii constante exercitate de grupuri mici de asalt în condiții meteorologice dificile”.

Pe de altă parte, trebuie spus că rușii anunțaseră cucerirea orașului încă de pe 11 decembrie. Aceasta este ultima fortăreață care împiedica forțele ruse să se apropie de marile centre Kramatorsk și Sloviansk, aflate încă sub control ucrainean.

Forțele ruse au atacat Siversk din trei părți începând cu luna septembrie. Între noiembrie și decembrie, apărarea ucraineană a început să cedeze, așa cum susțin analiștii militari.

Rusia, care ocupă în prezent aproape un sfert din Ucraina, și-a accelerat cuceririle în ultimele luni. Cea mai importantă victorie este capturarea centrului logistic Pokrovsk.

Bombardamente și negocieri pentru pace, în paralel

În paralel, Ucraina și Rusia negociază separat cu Statele Unite planul american de a pune capăt războiului.

Statele Unite insistă că, fără unele concesii teritoriale făcute în favoarea Rusiei, Volodimir Zelenski nu va putea obține pacea pentru țara sa. Printre altele, se discută ca Ucraina să-și retragă trupele din tot Donbasul. De asemenea, se are în vedere recunoașterea teritoriilor cucerite de ruși, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014.

Conform ultimului plan al SUA, Moscova și-ar retrage o parte din trupele care înaintează, deja, în regiunile din nordul Ucrainei.

