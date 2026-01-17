Război în Ucraina, ziua 1.423. Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în a 1.423-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia.

Cine participă la întâlnire

„Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a șefului de cabinet al președintelui, Kirilo Budanov, și a șefului grupului parlamentar Slujitorul Poporului, David Arakhamia”, a declarat Stefanișina pe Facebook, fără a preciza cine va reprezenta Statele Unite.

Rusia controlează în prezent peste 20% din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014.

Moscova dorește ca Ucraina să își retragă trupele din tot Donbasul, dar Kievul a respins ideea și anunță că dorește oprirea luptelor de-a lungul frontului actual.

În schimb, SUA au propus o zonă economică liberă dacă Ucraina își retrage trupele.

