Război în Ucraina, ziua 1.420. Dronele fac prăpăd de ambele părți ale frontului. Orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don, lovite năprasnic

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 14 ianuarie 2026, în a 1.420-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Infrastructura orașului ucrainean Krivoi Rog a fost atacată de drone rusești, provocând pene de curent care au afectat aproape 50.000 de oameni.

Krivoi Rog, fără curent și căldură

În același timp, aprovizionarea cu căldură a fost întreruptă, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleksandr Vilkul. „Vă rugăm să vă aprovizionați cu apă și să vă încărcați dispozitivele, dacă aveți ocazia! Va fi dificil”, a transmis Vilkul pe aplicația de mesagerie Telegram. Stațiile de pompare a apei au fost puse în funcțiune cu generatoare, însă sunt probleme de presiune.

Dimensiunea totală a atacului rusesc nu a fost încă stabilită, iar Moscova nu a făcut niciun comentariu.

De aproape patru ani, Rusia a lovit repetat centrale electrice, stații de transformare și linii de electrificare din Ucraina cu rachete și drone, încercând să întrerupă alimentarea cu energie și căldură și să afecteze industria. Campania a forțat pene de curent în aproape toate marile orașe.

Krivoi Rog este un centru industrial și minier din regiunea Dnipropetrovsk și se află suficient de aproape de liniile frontului din sud pentru a fi în raza de acțiune a atacurilor, fiind un nod-cheie de sprijin al efortului de război al Ucrainei.

Atac cu drone ucrainene în Rostov-pe-Don

Pe de altă parte, Ucraina a ripostat cu un atac cu drone lansat asupra orașului Rostov-pe-Don, care a provocat două incendii la o instalație industrială, a rănit patru persoane și a avariat mai multe clădiri de locuințe în orașul-port.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că patru persoane, inclusiv un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite după ce resturi provenite de la drone doborâte au căzut peste apartamentele lor. Toți răniții au fost transportați la spital, a precizat acesta într-un mesaj publicat pe Telegram.

Sliusar nu a oferit detalii privind tipul instalației industriale afectate de incendii, menționând doar că un incendiu a fost stins, iar cel de-al doilea a fost localizat.

Primarul orașului, Aleksandr Skriabin, a anunțat că autoritățile au asigurat cazare temporară pentru familiile ale căror locuințe au fost avariate.

Ucraina a folosit în mod repetat drone pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, susținând că vizează slăbirea infrastructurii militare și energetice a Moscovei.

Rostov-pe-Don este un important nod de transport și logistică, situat în apropierea graniței cu Ucraina. Găzduiește sedii militare-cheie și rute de aprovizionare pentru trupele ruse, ceea ce îl transformă într-o țintă strategică pentru atacurile cu drone.

