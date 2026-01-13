Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.419. Atacuri aeriene rusești devastatoare la Harkov. Cel puțin patru morți

13 ian. 2026, 08:33, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.419. Atacuri aeriene rusești devastatoare la Harkov

Războiul din Ucraina a intrat marți, 13 ianuarie 2026, în a 1.419-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacurile aeriene rusești au făcut cel puțin patru morți și trei răniți în apropiere de Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional, Oleg Sinegubov.

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina

„În prezent, știm că patru persoane au fost ucise în atacuri inamice la periferia orașului Harkov”, a scris Oleg Sinegubov pe rețeaua socială Telegram. Mai devreme în cursul nopții, el avertizase populația cu privire la „o amenințare a dronelor inamice”.

În interiorul capitalei regionale, un atac cu drone ar fi vizat un sanatoriu pentru copii din districtul Șevcenkivskii, a informat Igor Terehov, primarul Harkovului, al doilea oraș ca populație din Ucraina. Conform primelor informații disponibile, atacul din acest district nu a făcut victime.

În regiunea Zaporojie (sud-est) s-au auzit explozii legate de un atac rusesc, a raportat guvernatorul local Ivan Fedorov. Și la Kiev, șeful administrației militare locale, Timur Tkacenko, a îndemnat locuitorii să fie prudenți în fața unui „atac cu rachete balistice rusești” în curs de desfășurare.

La aproape patru ani de la izbucnirea conflictului, Ucraina este bombardată zilnic. Rusia atacă în special infrastructura electrică, provocând pene de curent în toată țara.

