Război în Ucraina, ziua 1.449. Incendiu la o bază militară din Rusia, după un atac cu rachete

12 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.449. Incendiu la o bază militară din Rusia

Războiul din Ucraina a intrat joi, 12 februarie 2026, în a 1.449-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac cu rachete, desfășurat în cursul nopții de miercuri spre joi, a provocat un incendiu la o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere.

Informația a fost confirmată de guvernatorul regional, Andrei Botcearov, notează AFP.

Nu sunt victime printre civili

„Unitățile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd. Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe terenul unei instalații a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotluban”, a scris guvernatorul pe Telegram.

Botcearov a precizat că nu s-au înregistrat victime în rândul civililor, dar locuitorii satului „sunt evacuați pentru a proteja populația civilă de riscul detonărilor în timpul stingerii incendiului”.

El nu a precizat originea atacului.

Ca răspuns la bombardamentele rusești de pe teritoriul său, Ucraina trimite drone în fiecare noapte în direcția Rusiei.

În regiunea Tambov (centru), guvernatorul Evgheni Pervișev a raportat un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară ai cărei studenți au fost evacuați din căminul lor la un spital din apropiere.

