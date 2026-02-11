Război în Ucraina, ziua 1.448. Rusia își concentrează atacurile asupra regiunii Harkov: a doua zi la rând de bombardamente puternice

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 11 februarie 2026, în a 1.448-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov.

Trei copii și un adult, uciși în atacuri

„Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atacul care a lovit o casă din orașul Bogoduhiv, lângă frontiera cu Rusia, a indicat sursa. De asemenea, un bărbat de 34 de ani, care se afla cu copiii, a fost ucis, a adăugat sursa, fără a preciza deocamdată dacă era tatăl lor. Într-un comunicat precedent, Sinegubov indicase că o femeie însărcinată de 35 de ani a fost salvată, fiind rănită.

Luni, o femeie și un copil de 10 ani au fost, de asemenea, uciși într-un atac aerian asupra aceluiași oraș.

Moscova efectuează zilnic atacuri aeriene asupra Ucrainei, ținta fiind infrastructura energetică a țării.

Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul războiului, în februarie 2022. Anul 2025 a fost cel mai sângeros, cu peste 2.500 de civili uciși, potrivit raportului.

