Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.669. Rusia a lovit două nave ucrainene. Kievul primește din SUA sisteme de apărare antiaeriană

Război în Ucraina, ziua 1.669. Rusia a lovit două nave ucrainene. Kievul primește din SUA sisteme de apărare antiaeriană

Război în Ucraina, ziua 1.669. Rusia a lovit două nave ucrainene. Kievul primește din SUA sisteme de apărare antiaeriană
Război în Ucraina, ziua 1.669. Rusia a lovit două nave
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 20 septembrie 2026, în a 1669-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ruse au lovit o navă de marfă ucraineană și un petrolier aflate în Marea Neagră și într-un port din Ucraina, în contextul operațiunilor tot mai largi asupra infrastructurii portuare și a navigației.

Navă sub pavilion tanzanian, atacată

Atacul vine la câteva zile după ce o navă sub pavilionul tanzanian, care se îndrepta spre unul dintre porturile ucrainene, a fost lovită de drone rusești. Căpitanul navei a murit, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Pe fondul atacurilor rusești lansate sâmbătă, armata poloneză a anunțat pe platforma X că a demarat operațiuni preventive cu aviația militară pentru a-și proteja spațiul aerian. Misiunea a fost încheiată fără să fie înregistrate încălcări ale spațiului aerian polonez.

Ofensiva rusească are loc după ce președintele american Donald Trump a promulgat o legislație care prevede noi măsuri economice împotriva Rusiei. Acestea vizează inclusiv sectoarele energetic și al apărării, precum și așa-numita „flotă fantomă” de petroliere, folosită pentru evitarea sancțiunilor existente.

SUA au aprobat vânzarea de sisteme de apărare antiaeriană

SUA au aprobat o posibilă vânzare de echipament de apărare antiaeriană Ucrainei în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei.

Contractul vizează rachete, lansatoare de rachete, radare antidronă și alte echipamente militare, a indicat Departamentul de Stat american într-un comunicat. „Dacă achiziționarea va fi parafată, Ucraina ar finanța-o printr-o combinație de contribuții europene și fondul de finanțare militară externă al SUA, alocat sub administrația precedentă”, a precizat Departamentul de Stat.

Costul total estimat este de 2,68 miliarde de dolari.

Ucraina a cerut în mai multe rânduri sprijin suplimentar extern pentru a respinge invazia rusă de pe teritoriul său, începută în februarie 2022.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Șură veche de un secol, transformată într-un cochet hotel în stil scandinav. Proiectul unui antreprenor din Ardeal atrage turiștii bandă rulantă
06:00
Șură veche de un secol, transformată într-un cochet hotel în stil scandinav. Proiectul unui antreprenor din Ardeal atrage turiștii bandă rulantă
EXCLUSIV Bucureștiul este atât de sufocat de trafic încât inclusiv primarul general Ciprian Ciucu folosește trotineta electrică: „Chiar azi mă grăbeam la o întâlnire și m-am suit pe o trotinetă”
06:00
Bucureștiul este atât de sufocat de trafic încât inclusiv primarul general Ciprian Ciucu folosește trotineta electrică: „Chiar azi mă grăbeam la o întâlnire și m-am suit pe o trotinetă”
INEDIT Roboți în agricultura în China. Oamenii nu mai smulg buruienile cu mâna, o fac mașinile cu laser. Cum arată „minunea”
21:27
Roboți în agricultura în China. Oamenii nu mai smulg buruienile cu mâna, o fac mașinile cu laser. Cum arată „minunea”
INEDIT Cum s-a prăbușit visul Arabiei Saudite de a construi Neom, orașul liniar de 161 de kilometri, în valoare de 500 de miliarde de dolari
20:52
Cum s-a prăbușit visul Arabiei Saudite de a construi Neom, orașul liniar de 161 de kilometri, în valoare de 500 de miliarde de dolari
EXTERNE Egiptul construiește o rețea feroviară de mare viteză de 2.250 km. Testele pe prima linie încep în octombrie. Țara va avea a șasea cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză din lume
20:49
Egiptul construiește o rețea feroviară de mare viteză de 2.250 km. Testele pe prima linie încep în octombrie. Țara va avea a șasea cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză din lume
EXCLUSIV S-a lansat o nouă operațiune „Economia este pierdută, dacă nu votați Guvernul”. Mureșan și Bolojan, la indigo. Mesajele alarmiste despre dobânzi care sar în aer și România care intră în faliment împânzesc deja știrile și rețelele sociale
20:37
S-a lansat o nouă operațiune „Economia este pierdută, dacă nu votați Guvernul”. Mureșan și Bolojan, la indigo. Mesajele alarmiste despre dobânzi care sar în aer și România care intră în faliment împânzesc deja știrile și rețelele sociale
Mediafax
EXTREMA dreaptă din Franța SCHIMBĂ tonul. Le Pen și Bardella condamnă MOSCOVA
Digi24
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”
Cancan.ro
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
„Paradoxul pensionării”: cât de scump poate fi un loc de vis și ce trebuie să verifici înainte să te muți acolo
Click
Trucurile prin care românii reușesc să pună bani deoparte: „Poți să o faci o dată la 3 luni. Primești bonuri de masă cât pentru o săptămână”
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Povestea tristă a Transfăgărăşanului, „drumul dintre nori” al României
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
Război amoros la Institutul Oncologic. Într-o plină criză de gelozie, secretara fostului manager a pus mâna pe secretele din telefonul șefului și le-a împrăștiat peste tot
05:00
Război amoros la Institutul Oncologic. Într-o plină criză de gelozie, secretara fostului manager a pus mâna pe secretele din telefonul șefului și le-a împrăștiat peste tot
INEDIT Tenerife, mai ieftin decât Techirghiol sau Turcia. Cât costă șezlongul sau o cafea pe plajă pe celebra insulă
23:34
Tenerife, mai ieftin decât Techirghiol sau Turcia. Cât costă șezlongul sau o cafea pe plajă pe celebra insulă
FLASH NEWS Înainte de alegerile din noiembrie, Trump se laudă cu realizările din mandatul său. Cum arată lista cu 25 de puncte întocmită de liderul SUA
23:18
Înainte de alegerile din noiembrie, Trump se laudă cu realizările din mandatul său. Cum arată lista cu 25 de puncte întocmită de liderul SUA
CONTROVERSĂ Donald Trump vrea să schimbe termenul de „inteligență artificială”. A lansat un sondaj în mediul online în care propune noi variante
22:06
Donald Trump vrea să schimbe termenul de „inteligență artificială”. A lansat un sondaj în mediul online în care propune noi variante
VIDEO Șoșoacă acuză, la televiziunea Russia Today, că „politicienii români opresc apa din munți”
21:59
Șoșoacă acuză, la televiziunea Russia Today, că „politicienii români opresc apa din munți”
INEDIT Mega-proiectul de 10 miliarde de dolari pe care India îl construiește pe o insulă izolată. Guvernul de la New Delhi vrea un mega-port, un oraș nou și o bază militară în apropierea Strâmtorii Malacca. 650.000 de persoane ar urma să locuiască acolo
21:33
Mega-proiectul de 10 miliarde de dolari pe care India îl construiește pe o insulă izolată. Guvernul de la New Delhi vrea un mega-port, un oraș nou și o bază militară în apropierea Strâmtorii Malacca. 650.000 de persoane ar urma să locuiască acolo

Cele mai noi

Trimite acest link pe