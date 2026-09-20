Război în Ucraina, ziua 1.669. Rusia a lovit două nave ucrainene. Kievul primește din SUA sisteme de apărare antiaeriană

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 20 septembrie 2026, în a 1669-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ruse au lovit o navă de marfă ucraineană și un petrolier aflate în Marea Neagră și într-un port din Ucraina, în contextul operațiunilor tot mai largi asupra infrastructurii portuare și a navigației.

Navă sub pavilion tanzanian, atacată

Atacul vine la câteva zile după ce o navă sub pavilionul tanzanian, care se îndrepta spre unul dintre porturile ucrainene, a fost lovită de drone rusești. Căpitanul navei a murit, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți.

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Pe fondul atacurilor rusești lansate sâmbătă, armata poloneză a anunțat pe platforma X că a demarat operațiuni preventive cu aviația militară pentru a-și proteja spațiul aerian. Misiunea a fost încheiată fără să fie înregistrate încălcări ale spațiului aerian polonez.

Ofensiva rusească are loc după ce președintele american Donald Trump a promulgat o legislație care prevede noi măsuri economice împotriva Rusiei. Acestea vizează inclusiv sectoarele energetic și al apărării, precum și așa-numita „flotă fantomă” de petroliere, folosită pentru evitarea sancțiunilor existente.

SUA au aprobat vânzarea de sisteme de apărare antiaeriană

SUA au aprobat o posibilă vânzare de echipament de apărare antiaeriană Ucrainei în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei.

Contractul vizează rachete, lansatoare de rachete, radare antidronă și alte echipamente militare, a indicat Departamentul de Stat american într-un comunicat. „Dacă achiziționarea va fi parafată, Ucraina ar finanța-o printr-o combinație de contribuții europene și fondul de finanțare militară externă al SUA, alocat sub administrația precedentă”, a precizat Departamentul de Stat.

Costul total estimat este de 2,68 miliarde de dolari.

Ucraina a cerut în mai multe rânduri sprijin suplimentar extern pentru a respinge invazia rusă de pe teritoriul său, începută în februarie 2022.