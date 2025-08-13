Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1267. Zelenski, înainte de întâlnirea Trump – Putin, din Alaska: „Nu ne vom retrage din Donbas!”

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1267. Zelenski, înainte de întâlnirea Trump – Putin, din Alaska: „Nu ne vom retrage din Donbas!”

13 aug. 2025, 07:34, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1267. Zelenski, înainte de întâlnirea Trump - Putin, din Alaska: „Nu ne vom retrage din Donbas!”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 13 august 2025, în a 1.267-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a exclus orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, declarație făcută cu câteva zile înaintea summit-ului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump.

Întâlnirea celor doi lideri mondiali provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea Ucrainei, scrie AFP.

De ce este o „victorie” pentru Putin

„Nu ne vom retrage din Donbas”, a declarat președintele ucrainean pentru presă, adăugând că, dacă teritoriul ar ajunge sub controlul Moscovei, acesta ar servi drept rampă de lansare pentru Kremlin pentru o „viitoare ofensivă” împotriva Ucrainei.

Totodată, Zelenski a estimat că sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, vineri, pentru a se întâlni cu omologul său american este o „victorie” pentru Kremlin.

„În primul rând, el (Putin) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el”, a spus Zelenski, adăugând că această întâlnire l-a scos pe președintele rus din „izolare” și a amânat posibile sancțiuni americane împotriva Moscovei.

Trebuie spus că, potrivit inclusiv canalelor media ucrainene, rușii controlează în prezent peste 90% din regiunile Donețk și Lugansk, care împreună formează Donbasul.

În altă ordine de idei, secretarul de stat american Marco Rubio a avut o convorbire cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul din Alaska. „Cele două părți și-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a lui Rubio.

