RĂZBOI în Ucraina, ziua 1269. Frontul din Donețk, stabilizat, anunță Kievul

15 aug. 2025, 10:31, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 15 august 2025, în a 1.269-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, transmite Reuters.

Informații contradictorii din regiune

Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanță de circa 10 kilometri către principala linie defensivă a armatei ucrainene din apropierea orașului garnizoană Dobropilia.

Această situație a provocat temeri cu privire la o străpungere rusească mai amplă, care să amenințe mai multe orașe-cheie și întreaga parte a provinciei Donețk rămasă sub control ucrainean.

Surprinzătoarea ofensivă a armatei ruse, deși limitată ca anvergură, pare să urmărească creșterea presiunii asupra Kievului înaintea summitului pe care îl vor avea vineri în Alaska președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

„Situația din sectorul Dobropilia s-a stabilizat între timp. Cu ajutorul eforturilor eroice ale forțelor noastre de apărare, linia frontului rezistă cu încredere”, a scris pe rețeaua Telegram guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin.

Armata ucraineană, care a căutat să minimalizeze străpungerea reușită de unitățile ruse, a trimis forțe suplimentare în zonă, inclusiv unități ale Batalionului Azov, format din voluntari.

Ofensiva rusească a alimentat criticile la adresa comandamentului armatei ucrainene, deși opțiunile tactice ale acestuia sunt limitate de criza de efective de luptă.

Un analist militar ucrainean, Konrad Muzika, a scris pe rețeaua socială X că unitățile rusești „au obținut câștiguri minime” în zonă, dar au avansat puțin mai spre sud, în apropierea orașului strategic Pokrovsk, pe care încearcă să-l încercuiască.

