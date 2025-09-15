RĂZBOI în Ucraina, ziua 1300. Zelenski dă lecții NATO: se oferă să-i învețe pe Aliați cum să se apere împotriva dronelor rusești

Războiul din Ucraina a intrat luni, 15 septembrie 2025, în a 1.300-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În mesajul zilnic transmis, Volodimir Zelenski a evidențiat, duminică seară, importanța dronelor în apărarea țării sale împotriva Rusiei.

Care sunt „cele mai eficiente sancțiuni”

Astfel, președintele ucrainean s-a oferit să învețe statele membre ale Alianței Nord-Atlantice cum să contracareze dronele rusești, scrie agenția DPA.

„Cele mai eficiente sancțiuni – sancțiunile care funcționează cel mai repede – sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești, la terminalele lor și în depozitele de petrol”, a spus șeful statului ucrainean în mesajul său video cotidian, referindu-se la o serie de atacuri ucrainene cu drone împotriva sectorului petrolier rusesc.

Zelenski a adăugat că aceste atacuri sunt dureroase pentru Rusia și ar avea un impact negativ asupra eforturilor de război ale Moscovei. Ucraina a atacat, în weekend, una din cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aflată la Kirishi, la 110 kilometri sud-est de orașul Sankt Petersburg.

De asemenea, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este gata să împărtășească aliaților din NATO experiența sa în contracararea atacurilor ruse cu drone, după ultimele evenimente din Polonia și România.

„Suntem gata să îi antrenăm pe toți partenerii în această apărare. Oricine vede că rușii caută modalități de a extinde războiul către teritoriul Poloniei și al statelor baltice și că armata rusă testează, de asemenea, România”, a mai spus președintele ucrainean.

